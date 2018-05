Bolestna tišina

Ko je 8. aprila 1985 Wham! prišel na Kitajsko, je bila to prva zahodna pop skupina, ki je pred kitajskim občinstvom nastopila po koncu velike kulturne revolucije.

Svet se je zdel popoln, ko je Tezcatlipoca, azteški bog neba, hodil po Zemlji. Vse je bilo v redu, se je zdelo njegovim vsevidnim očem. In nič ni bilo, kot bi moralo biti, so slišala njegova božanska ušesa. Pravzaprav niso slišala ničesar. Tišina je bila gosta kot črno testo. »Svet je brezupen brez glasbe!« je zarohnel bog.»Zemlja bo zbolela zaradi tišine!« je zakričal in poslal boga vetra Quetzalcoatla vse do Sonca, da bi ljudem prinesel glasbo, ki je nenehno krožila okoli njega. Sončni žarki so plesali v ritmu čudovitih melodij. Za vsako barvo njegove svetlobe je obstajala ustrezna intonacija.Bog vetra je glasbenike povabil, naj gredo z njim na Zemljo, Sonce pa jih je opozorilo, naj utihnejo in se pritajijo. Mar bi si želeli zapustiti bleščečo palačo, v kateri veselo poplesava svetloba in kjer se petje nikoli ne konča? »Ljudje potrebujejo vašo glasbo,« jih je prosil Quetzalcoatl, »tišina je tako težka in žalostna!« A mu niso ustregli. K Tezcatlipocu se je vrnil, ne da bi opravil nalogo.Nato pa je veliki vladar neba zarohnel: »Ukazujem vam!« Priklical je najmočnejše neurje, nato pa od boga vetra zahteval, naj ga odnese vse do Sončeve palače. Quetzalcoatl je vase vdahnil ves prah z Zemlje in ga izpihnil tako močno, da je v hipu prekril Sonce. Glasbeniki so se prestrašili in privolili, da gredo med ljudi.Ko so zaigrali, je začela Zemlja prepevati. Morje je zašumelo. Drevje zašelestelo. Reke so zažuborele in obale zašumele. Pred vsako jutranjo zoro so zaščebetale ptice, oglasili so se črički in zakikirikali so petelini. Glasba je bila povsod in svet je bil končno popoln.Bogovi ne marajo tišine, ker iz nje ne slišijo, kaj mislijo ljudje. In po svoje velja to tudi za države. Tudi država hoče, da ljudstvo prepeva, tako da lahko ona začuti utrip družbe in ji dopusti, da z glasbo premaga nemo depresijo v sebi.Ko je 8. aprila 1985 Wham! prišel na Kitajsko, je bila to prva zahodna pop skupina, ki je pred kitajskim občinstvom nastopila po koncu velike kulturne revolucije. Čeprav je na Narodnem stadionu v Pekingu dežurala policija, da ne bi kdo vstal s sedeža in se preveč vživel v takšno svobodno prepevanje, je 12 tisoč obiskovalcev koncerta zavzeto spremljalo ritem Georgea Michaela in Andrewa Ridgeleyja, ob tem pa so se nekateri zavestno, večina pa spontano napotili v novo obdobje, ki se je pravkar začelo prebujati, potem ko ga je nežno požgečkala nova tonaliteta. In čeprav je bil prihod skupine Wham! rezultat 18-mesečnih pogajanj med menedžerjem skupine in kitajsko vlado, ki je na koncu privolila, da odpre prizorišče za »zahodne hudiče«, in to predvsem zato, da bi v očeh Zahoda poboljšala celostno podobo Kitajske, je glasba tudi ob tej priložnosti dokazala svoje božansko poreklo. Stadion je zanihal v novem ritmu, ob tem pa je celotna generacija mladih Kitajcev odvrgla zvokovna oblačila revolucionarnih koračnic, v katera so bile do takrat odete njihove duše, nato pa dopustila, da jih na novo oblikujejo in napolnijo pop uspešnice, kot je Wake Me Up Before You Go-Go.Šele ko se živi v času velike spremembe, je mogoče razumeti, koliko so revolucije, reforme, evolucije in preobrazbe odvisne od glasbenega okolja, v katerem se dogajajo. In prav po tem, kakšna glasba se ustvarja in kakšna se najraje posluša, je mogoče najbolj verodostojno ugotoviti, ali se v resnici rojeva nova družba ali pa se je čas zavrtel v krogu kot pes, ki lovi svoj rep.Ko je Cui Jian leta 1984 ustanovil skupino Sedmerica in objavil prvi album Vrnitev potepuha – po prepoznavnih sledeh Beatlov, Rolling Stonesov in Talking Headsov –, je bilo v njegovi glasbi že slutiti, da prihaja na Kitajsko pravi rokenrol. Po tem je bilo mogoče videti, da odrašča popolnoma nova generacija, ki bo podobna zahodnjaškim vrstnikom, hkrati pa bo povsem avtentično kitajska. Generacija, ki bo svojo identiteto gradila s poistovetenjem z globalnimi trendi odtujitve, osvoboditve, razočaranja in novega hotenja. Povsem zmotno je pojav rocka istovetiti z vesternizacijo. Vsaka ladja se na odprtem morju nagiba (rock) in kotali (roll) podobno in vsako bitje na vetru globalizacije dodaja svojemu glasbenemu izrazu tisti bobnarski backbeat, ki neposredno preprostost čustvenega oddiha nadgradi v večplastni odsev podzavestnega upora proti vsemu, kar se vsiljuje kot nujnost.Ko je Cui dve leti pozneje zapel svojo nikoli preseženo uspešnico Ničesar nimam (Yi Wu Suo You), sta se v kitajsko kolektivno dušo resda vmešala tudi Bob Dylan in Bruce Springsteen, a tudi Kurt Cobain, iz čigar glasbe je oče kitajskega roka črpal velik del navdiha, a le zato, da se je lahko pojavil kot povsem svoj, umirjeno uporniški, brezkompromisno iskren in boleče neposreden glasnik velike spremembe, ki se ne bo zgodila.Zakaj ne? Zdi se namreč, da se 21. stoletje počasi prebuja in pazi, na katero nogo bo vstalo, zato na Kitajskem pa tudi v vseh drugih okoljih na epohalnem razpotju neskončno dolgo kolebajo med »pištolo« in »vrtnico«, kot to pravi Liu Menghan v briljantnem magistrskem delu, ki je posvečeno razvoju kitajskega rokenrola in indie glasbe. Kolebajo med tem, ali naj vzamejo v roke orožje in postanejo močna politična sila ali naj raje ostanejo pri romantični misiji, oprti na bitje srca, ki je povsem zadosten ritem za sleherno glasbeno inovacijo.Vse odkar je 4. maja 1919 okoli tri tisoč kitajskih študentov prišlo pred Vrata nebeškega miru v Pekingu, da bi protestirali proti »versajskim sporazumom«, ki so po prvi svetovni vojni Kitajsko nedopustno odrinili na obrobje in dopustili, da so dotedanje nemške kolonije postale japonske, namesto da bi jih vrnili Kitajcem, čeprav so se ti v veliko vojno vključili na strani zaveznikov, vse odkar se je zaradi tega dvignilo pravo gibanje velikega političnega prebujenja in kulturnega osveščanja, se kitajska nova družba, tako kot njena glasbena bit, ne more odločiti, ali je sodobnost nacionalna ali globalna in ali je rešitev političnih problemov znotraj ali zunaj njenih meja. Kako bi igrali, kako bi spodbudili notranji upor in prebudili narodnostni ponos, hkrati pa ostali del sveta, ki prepeva na prizorišču brez meja in omejitev?Povsem podobna dilema se je med Kitajce pa tudi med pripadnike vseh drugih narodov vtihotapila pred zamenjavo tisočletja, ko se je spomladi 1989 več tisoč študentov zbralo na Trgu nebeškega miru, da bi protestirali proti korupciji pod zaščito avtokracije in skromno zahtevali demokratizacijo in svobodo govora, in to brez spodkopavanja komunističnega sistema, ki prav te demokratizacije in svobode ne dovoljuje. In bliže ko smo 30. obletnici pokola na Tiananmenu, s katerim so 4. junija tega rokersko burnega leta zadušili veliki poziv k spremembi, manj vemo, kako bi ga odpeli, s katerim ritmom bi ga opisali otrokom, ki so se rodili dolga leta po tej tragediji, in v katerem jeziku bi vzklikali uporniške verze proti nasilju nad svobodo.Vsi mi kolebamo med guns in roses ter zato nenehno poslušamo iste stvari. In seveda so Rolling Stonesi še vedno fantastični, tako kot Beatli in Bob Dylan ali Eric Clapton, pa vendar moramo znova ugotoviti, da so vsi ti posamezniki bolj ali manj vrstniki. In čeprav na dobro glasbo prav nič ne vpliva dejstvo, da so zdaj vsi po vrsti stari okoli 75 let, se je treba spomniti, da so bili stari 14 let, ko je sredi petdesetih let rokenrol postajal agresivno lep in neskončno močan in da so se takrat vsi izoblikovali kot večni glasniki neuresničenih sprememb, v katerih bodo živele številne bodoče generacije.Ko se vprašamo, kdo bi ozvočil svet, če bi ga bog Tezcatlipoca danes zaprosil, naj razbije tišino ravnodušnosti in apatije, moramo pomisliti na Belcalis Almanzar, ki je bolj znana kot Cardi B, na Kendricka Lamarja ali Draka, pravzaprav na eno celo (ali morda dve in celo tri) generacije reperjev, ki dokazujejo, da postane obrobje središče, podzemlje zakon, podzavest pa najbolj zavesten del človeškega uma.Na Kitajskem so rep sprejeli kot naravno nadaljevanje dileme, ki se je začela s Cui Jianom, kajti tudi kitajska tradicija kuai-ban pripovedovanja ob tolkalih, izdelanih iz bambusovih ploščic, ustvarja odlično podlago za takšno izražanje, v katerem je skrajna subjektivnost prerasla v najobjektivnejšo predstavo o svetu. Tako ni nič nenavadnega, da je kitajska vlada v začetku letošnjega leta vsem reperjem, hiphopovcem in vsem tetoviranim posameznikom prepovedala pojavljanje na televiziji. Vlada noče slišati glasu iz svojega trebuha, vendar pa še kako čuti, da je zdaj prav to generacijska, socialna in razredna povezava med uspešnostjo in zmotami, sanjami in moro, ideali in grobo, neusmiljeno stvarnostjo.Ko je spletna videoplatforma iQiyi prejšnji teden začela predvajati resničnostni šov Zhongguo you xiha z angleškim naslovom The Rap of China, je prva v živo predvajana epizoda tekmovanja reperjev in hiphopovcev pritegnila sto milijonov gledalcev. Mesec dni pozneje se je gledanost povečala na 1,3 milijarde, kmalu nato pa je sledila prepoved oddajanja. Oh, kakšna napaka! Zemlja bo zbolela zaradi tišine, je zaskrbelo azteškega boga neba, tako da je vse do Sonca poslal neurje. In prav to bo znova storil, če bomo utihnili. Stonesi so dobri, Dylana obožujem, a do onemoglosti poslušam Cardi B, kako premaguje pot od »pripravljanja sendviča s tunino do sestavljanja vesti«. In zdi se mi, da jasno slišim, kako se krči črevesje v trebuhu mojega do popolnosti urejenega sveta.