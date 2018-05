Kaj bi moral po 25. maju storiti potrošnik, posameznik?

Kaj naj kot posameznik, potrošnik, sam storim po 25. maju?

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik svetuje potrošnikom:

Ne pozabite, pravica do zasebnosti ni skrivanje slabega, ampak odločanje, kaj bomo delili z drugimi in kaj ne. Je pravica, da se sami odločamo o tem, da se nas pusti na miru, ne spremlja in ne beleži našega življenja. Brez zasebnosti ni svobode, ni demokracije, ampak množični nadzor, kjer se o nas odločajo vsi drugi, razen nas samih.



Komu lahko zaupam podatke?



Kako sploh vem, kdo vse ima moje osebne podatke, kako to preverim?



Sodeloval sem v nagradni igri, s katero je organizator zbral osebne podatke sodelujočih. Koliko časa jih lahko uporablja? Ali lahko zahtevam, da se zbrišejo?

V denarnici imam šop kartic zvestobe. Kaj moram vedeti o tem? Katere podatke v ta namen lahko ponudnik zahteva, katerih ne?



Dobivam elektronsko pošto, oglase, ponudbe podjetij, pri katerih sem kupoval, pa ne vem več, ali sem privolil v zbiranje podatkov, niti, kakšno je bilo zbiranje. Kaj naj storim?



Ali je razlika, če podjetje vsem svojim strankam po elektronski ali navadni pošti pošilja enake ponudbe, oziroma če so naslovniku »pisane na kožo«? Ali mi podjetje na moj e-naslov lahko pošilja reklame, če v to posebej ne privolim?

Kaj naj po 25. maju stori potrošnik?

- od trgovcev v klubu zvestobe naj zahteva izpis podatkov o svojih nakupih v elektronski obliki;

- pri zbiranju podatkov naj se vpraša, ali so res vsi zahtevani podatki potrebni za storitev ali pogodbo z njim, c(e niso, naj zahteva pojasnila;

- pred objavo osebnih podatkov na družabnih omrežjih naj dvakrat premisli, preden jih objavi – ali je res, kar objavlja, ali bo s tem koga prizadel, predvsem pa naj preveri nastavitve zasebnosti;

- spremlja naj sprejemanje zakonov, ki omogoc(ajo množic(en nadzor, kje se gibljemo, s kom komuniciramo, kaj poc(nemo …



Ali je medij dolžan osebi, čigar fotografija je bila objavljena npr. v tisku ali v prispevku na televiziji, poslati fotografije ali posnetek?



Kaj to pomeni za avtorske pravice medija oziroma fotografa te fotografije?



Kaj storiti, če oseba te fotografije objavlja na svojih družbenih profilih ali kot profilno fotografijo na linkedInu ali facebooku in s tem krši avtorske pravice medijske hiše?

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik meni, da je prav, da se zavedamo, da so naši podatki za podjetja pomembni in vredni. Bolje ko nas poznajo, lažje oglašujejo in nam prodajo blago in storitve, zato smo upravičeno zahtevni do njih. Zahtevajmo, da nam jasno in enostavno povedo, kaj vse bodo počeli z našimi podatki. Kot obvezne lahko zahtevajo podatke, ki so res potrebni za pogodbo oz. storitev, ostali pa bi morali biti prostovoljni. Primer: za pogodbo o potovanju fotografija najbrž ni potrebna, kakor tudi ne podatek o starosti, če operater ponuja paket, ki ni vezan npr. samo na upokojence.Tistim, ki nam ne dajo jasnih odgovorov, kako bodo ravnali z našimi podatki, zagotovo ne. Ne pozabimo, da imamo pravico zahtevati svoje osebne podatke – npr. kopijo podatkov o nakupih od svojega trgovca, podatke o gledanosti TV-kanalov od svojega operaterja, podatke in dokazila od našega delodajalca itd. Po novem bomo v zasebnem sektorju lahko podatke tudi prenesli drugam – k podjetju, ki bo z njimi ravnalo bolj odgovorno, ki ima boljše storitve ali nam ponuja več v zameno za naše podatke.Vsakdo lahko vpraša podjetje, katere podatke o njem zbira, in zahteva kopijo teh podatkov. Takšen zahtevek lahko naslovimo pisno ali elektronsko na podjetje. To bo pred posredovanjem podatkov seveda moralo preveriti, ali smo mi v resnici tisti, za katerega se predstavljamo.Podatke lahko uporabljajo samo za tiste namene, ki so mi jih prej predstavili. Če jih uporabljajo za neposredno trženje, lahko zahtevam začasen ali trajen preklic uporabe podatkov za ta namen. Če sumim, da podjetje ne ravna ustrezno s podatki, ga lahko prijavim informacijskemu pooblaščencu.Lahko zahtevam svoje podatke, vključno z izpisom podatkov o svojih nakupih. Od trgovca lahko zahtevam praktično vse podatke, po novem tudi v strojno berljivem formatu, lahko jih tudi sam obdelam ali pa prenesem k drugemu izbranemu trgovcu – npr. podatke o mojih nakupih. Pred vstopom v klub zvestobe si moram prebrati pogoje. Pri plačilnih karticah velja podobno.Vsako podjetje lahko vprašam, kje so dobili moje podatke, zahtevam pojasnila, informacije in izpis podatkov. Če nam nočejo dati pojasnil ali jim ne zaupamo, lahko podamo prijavo informacijskemu pooblaščencu.Podjetja lahko izvajajo neposredno trženje po navadni pošti, če so naše podatke našli na javno dostopnem mestu (npr. internet, telefonski imenik), brez našega soglasja, a najdlje do našega preklica. Pri elektronski pošti je režim strožji: preden nam pošljejo komercialno sporočilo, potrebujejo naše vnaprejšnje soglasje, ali pa, če smo jim zaupali e-naslov, ko smo pri njih opravili nakup. Na e-naslove oseb, ki jih podjetje najde na spletu, ne sme pošiljati komercialnih sporočil po e-pošti. Izjema so službeni osebni e-naslovi uslužbenca, ki ga podjetje določi kot kontaktno osebo, ali e-naslovi, objavljeni npr. na linkedinu, FB, bolhi, če je njihova nadaljnja obdelava določena v splošnih pogojih na posameznih spletnih straneh.Menim, da bodo mediji posamezniku morali fotografije posredovati, a z omejitvijo uporabe, pravi Nataša Pirc Musar iz odvetniške družbe Pirc Musar. Na uradu informacijske pooblaščenke pojasnjujejo, da bo moral medij zahteve posameznika po posredovanju fotografij in posnetkov obravnavati kot pravico posameznika iz poglavja III GDPR. Gre za pravico posameznika do pridobitve kopije osebnih podatkov, po kateri mora upravljavec na zahtevo posameznika zagotoviti kopije vseh fotografij in posnetkov, na katerih je njegova podoba, pri čemer mora v primeru, ko so na fotografiji tudi druge osebe, te prekriti. V primeru zavrnitve je možna pritožba pri informacijskem pooblaščencu.Sklicevanje na avtorske pravice upravljavca podatkov oziroma medija ne odvezuje dolžnosti, da posamezniku posreduje kopijo fotografije ali posnetka z njegovo podobo, pojasnjujejo na uradu informcijskega pooblaščenca, saj je treba upoštevati tako pravico avtorja kot pravico fotografirane osebe. Vendar posameznik, ki bi zahteval fotografije, tujega avtorskega dela ne bo smel uporabljati za objavljanje. Zato po mnenju Pirc Musarjeve lahko avtor preda fotografijo v slabi resoluciji, takšni, ki ni primerna za objavo, morda celo z vodnim žigom prek fotografije.Takšno osebo tožite, je povedal Max Schrems, pravnik, ki je prvi zanetil vojno proti Facebooku zavoljo zbiranja podatkov o posameznikih. Po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah je odškodnina za nezakonito uporabo fotografije, ki je avtorsko zaščitena (je last medija ali fotografa), zakonsko določena. Ponavadi je to avtorsko nadomestilo, povišano za 200 odstotkov. Kar pomeni, da bi kršitelj moral seči globoko v žep.