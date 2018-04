Mercator lani s 184 milijoni evrov čiste izgube

»Izpolnili smo vse lanske zaveze«

Priložnosti prihodnosti – načrti 2018

Dosledna implementacija novega načina korporativnega upravljanja.

Prenova maloprodajne mreže po novem konceptu trgovine.

Mercator bo najboljši lokalni trgovec na vseh trgih.

Novo komercialno platformo »Moja znamka« bo razširjena v regijo.

Monetizacija nepremičnin.

Nadaljevanje investicije v nov logistični in distribucijski center.

Zmanjšanje zadolženosti.

Nadaljevanje vlaganja v zaposlene.

Tomislav čizmić, predsednik uprave Mercator FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Investicije v nov distribucijski center

Leta 2016

je skupina Mercator sklenila z 72,7 milijona evrov čiste izgube, vzrok za tolikšno izgubo pa so v družbi pripisali prenovi trgovin, naporom za zvišanje konkurenčnosti in slabitvam terjatev do družb v sistemu Agrokorja, pod okrilje katerega spada Mercator.

Skupina Mercator je lani predvsem zaradi enkratne slabitve nepremičnin ustvarila 184 milijonov evrov čiste izgube. Brez enkratnih dogodkov bi skupina imela šest milijonov evrov dobička, so sporočili iz družbe. Vrednotenje nepremičnin je k izgubi prispevalo 146 milijonov evrov.Lanski rezultati poslovanja Mercatorja so bili zaznamovani s stabilizacijo poslovanja, je ob začetku današnje predstavitve lanskih rezultatov povedal predsednik upraveMercator ostaja največji regijski trgovec in je vodilni na vseh trgih v regiji z več kot tisoč trgovinami. Se je pa tudi zaradi položaja svojega lastnika družba znašla pred številnimi izzivi. »Lahko rečem, da smo izpolnili vse zaveze, ki smo jih dali tu lani na isti dan,« pravi Čizmić. Zmanjšana zadolženost, redno plačevanje dobaviteljem, spoštovanje kolektivnih pogodb in socialni dialog ter družbena odgovornost so nekateri izmed dosežkov, s katerimi se je pohvalil Čizmić. Lani so prenovili in odprli 261 trgovin v regiji.Razvoj novega koncepta trgovine, ki se poskuša prilagajati potrebam sodobnega kupca, je del nove strategije Mercatorja. »Pomembno je, da smo nadaljevali dobro sodelovanje z zadrugami in lokalnimi partnerji,« pravi šef Mercatorja, ki zagotavlja, da so najboljši ponudnik lokalnih izdelkov.Skupen nastop z dobavitelji, ki ga izvajajo v Sloveniji z več kot 50 dobavitelji, se pozna na rasti prodaje, s tem prijemom bodo nadaljevali tudi na drugih trgih.S sodobnimi analitičnimi orodji so dobro spoznali kupca in konkurenco; Čizmić upa, da jim bo to pomagalo ohraniti vodilni delež na trgih in jih bo približalo mladim kupcem.Kot inovativno podjetje bodo kupcem od maja omogočali nakupe s plačevanjem s telefonom.Skoraj šest milijonov evrov so namenili za stimulativno nagrajevanje zaposlenih. Kot velik uspeh izpostavljajo vrnitev na trg Bosne in Hercegovine, v enem mesecu so tam prevzeli 83 trgovin.Projekt monetizacije nepremičnin je eden od ključnih projektov Mercatorja, lani so prodali center v Beogradu.Prihodke iz maloprodaje so lani povečali za 2,5 odstotka, finančni dolg pa so znižali za 21 milijonov. Kljub temu so ustvarili 184 milijonov evrov izgube, vzrok za izgubo je po Čizmićevih besedah vrednotenje nepremičnin. Vrednost 908 nepremičnin se je zmanjšala za 1,4 odstotka, kar je povečalo izgubo in zmanjšalo vrednost kapitala.Ob tem enkratnem dogodku je Mercator prvič po letu 2011 povečal prihodke iz osnovne dejavnosti.»Zavedamo se, da je Mercator še vedno močno zadolženo podjetje in zato bomo nadaljevali monetizacijo nepremičnin, sočasno pa bomo nadaljevali investicijo v novi logistično distribucijski center,« napoveduje Čizmić.Mercator se bo razdolžil in si tako zagotovil investicijska sredstva za nov razvoj, pravi Čizmić. Bilance kažejo realno sliko podjetij, ne pričakujejo pa nobenih večjih izrednih dogodkov, ki bi vplivali na rezultate. Dejavnosti na gradnji novega logističnega centra potekajo, s prodajo nepremičnin bi radi zaslužili 300 milijonov evrov.Ključno za Mercator je izboljšanje poslovanja, odnosi z upniki ostajajo dobri, banke jih podpirajo, kaj se bo dogajalo z lastništvom, pa je ločeno vprašanje. Interesa za Mercatorjeve nepremičnine je v mednarodnem poslovnem okolju precej, pravi Čizmić in zagotavlja, da zaradi zadnjega vrednotenja nepremičnin ne bodo spreminjali svoje strategije odprodaje nepremičnin in ne bodo s prodajo hiteli bolj, kot je to nujno potrebno.