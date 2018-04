FOTO:Delničarjem Petrola 16 evrov dividende

Ljubljana – Delničarji Petrola lahko avgusta pričakujejo 16 evrov bruto dividende na delnico, kar pomeni, da bo družba razdelila 33 milijonov evrov bilančnega dobička, je sklenila skupščina družbe.



Na skupščini je bilo navzočih 63,4 odstotka delničarjev. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico za leto 2017. Več malih delničarjev je na skupščini izrazilo pohvalo upravi za dosežene rezultate. Rajka Stankoviča iz Združenja malih delničarjev Slovenije je zanimalo, kaj je s Petrolovim vstopom v banko Lon in kaj z gradnjo nove poslovne stavbe.



Predsednik uprave Tomaž Berločnik je odgovoril, da tekočih poslov ne komentirajo, a da je glede finančnih storitev odprtih več možnosti, tudi nakup banke. Pojasnil je, da je za družbo finančni steber pomemben: že vrsto let imajo lastno plačilno kartico, z nakupom podjetja MBills, ki ponuja plačevanje z uporabo mobilnega telefona, pa so možnost plačila strankam omogočili tudi za druge storitve. Pojasnjuje, da so v igri tri možnosti nadgradnje, in sicer da finančne storitve razvijajo v družbi, da bančne storitve najamejo pri zunanjem izvajalcu ali da v portfelj pripeljejo banko. »Težko je reči, v katero smer bomo šli,« je dodal.



Gradnja stavbe



O gradnji poslovne stavbe pa po Berločnikovih besedah še ni odločitve, zanikal pa je, da bi Petrol vstopal v nepremičninski posel. Dodal je, da bi novo stavbo, če se bodo tako odločili, gradili za lastne namene: »Sedanja stavba je prerasla našo strategijo in našo velikost.«



Predstavnik slovaške finančne skupine J&T, ki je s skoraj 13-odsotnim deležem drugi največji lastnik za državo, je povedal, da so s poslovanjem Petrola zadovoljni. Svoj delež pa da bi prodali, če bi našli kupca za primerno ceno.