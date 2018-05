Sava Kostiću ne bo prodala Gorenjske banke

Sava svojega 37-odstotnega delaža v Gorenjski banki ne bo prodala AIK banki. Iz Save so sporočili, da je upravni odbor družbe danes seznanil z informacijo finančnega in pravnega svetovalca, da kupec AIK banka Beograd ni dostavil vseh dokazil, zahtevanih s sklepom, sprejetim na 26. skupščini družbe Sava, zato Sava nima soglasja skupščine za prodajo deleža v Gorenjski banki.Kot je znano, sta državna lastnika Slovenski državni holding in Kapitalska družba zahtevala, naj AIK banka pridobi soglasje Narodne banke Srbije in Banke Slovenije oziroma Evropske centralne banke. Po neuradnih informacijah je soglasje dobila le v Srbiji.Sava bo skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja nadaljevala aktivnosti za odprodajo deleža v Gorenjski banki, so še sporočili iz kranjske družbe.