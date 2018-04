Strošek dela Jožeta Colariča lani presegel milijon evrov

Za dividende dve tretjini dobička



Krka povečuje rezervacije

Rubelj odnesel 18 milijonov

Skupni prejemki predsednika uprave Krke Jožeta Colariča so lani znašali 924 tisoč evrov Bruto, kar je 23 odstotkov več kot leta 2006. Rast je posledica večjega variabilnega dela, ki se je povečal v bruto znesku za 48 odstotkov na 518 tisoč evrov. Neto prejemki Colariča so lani sicer znašali 376 tisoč evrov, za deset tisoč evrov je bilo še bonitet. Kar 58 odstotkov Colaričeve plače, oziroma 538 tisoč evrov so davki in prispevki, ki se stečejo v državni proračun. K njim je treba dodati še 148 tisoč evrov davkov in prispevkov na bruto plačo, kažejo naši izračuni. Ti gredo v breme delodajalca in v podatkih o bruto plačah niso zajeti. Strošek dela Jožeta Colariča je tako lani znašal 1,07 milijona evrov, od tega pa so 678 tisoč evrov znašali davki in prispevki.Bruto prejemki uprave Krke so lani znašali 2,92 milijona evrov, kar je četrtino več kot predlani. Od tega so člani uprave prejeli 1,23 milijona evrov, za 1,65 milijona evrov pa je bilo obračunanih davkov in prispevkov od bruto plače. K temu dodajmo, da so okoli 470 tisoč evrov po naših izračunih znašali še davki in prispevki delodajalca.Revizija poslovanja skupine Krka sicer ni prinesla sprememb v izkazu poslovnega izid. Skupina Krka je lani ustvarila 1,27 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,8 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 41 odstotkov in dosegel 152,6 milijona evrov. Kot je znano bo Krka delničarjem predlaga izplačilo 2,9 evrov bruto dividende na delnico. Delničarjem bo tako razdeljeno 62 odstotkov lanskega dobička skupine, če bo predlog podprt na julijski skupščini delničarjev.Iz letnega poročila je razvidno, da bi bil dobiček Krke še dobrih pet milijonov evrov večji, če družba konec let ne bi oblikovala dodatnih rezervacij. Iz poslovnega poročila je razvidno, da je Krka lani oblikovala 4,3 milijona evrov rezervacij za tožbe. Krka je imela pred leti prav v rezervacijah za tožbe skritega kar nekaj dobička, vendar pa je v zadnjih letih te rezervacije v celoti bodisi izkoristila ali odpravila. Družba navaja, da je bilo lani proti Krki vloženih osem patentnih tožb (šest proti Krki in dve proti njenim odvisnim družbam) v skupni vrednosti 11,3 milijona evrov. Poleg tega je za 2,7 milijona evrov povečala tudi rezervacije namenjene stroškom upokojevanja zaposlenih, teh rezervacij je bilo konec leta za 93 milijonov evrov.Krka se je lani delno zavarovala pred nihanjem rublja. Kljub temu pa je Krka lani zaradi padca vrednosti rublja ustvarila v finančnem delu 18 milijonov evrov izgube zaradi tečajnih razlik in izgube vrednosti izvedenih finančnih instrumentov. Še 2,5 milijona evrov so odnesli padci vrednosti drugih valut, vključno z dolarjem. Padec vrednosti rublja pa je nekoliko vplival tudi na vrednost kapitala, saj se je zmanjšala vrednost Krkinega premoženja v Rusiji, kar pa se ne prikazuje v izkazu poslovnega izida, ampak zgolj v popravkih vrednosti premoženja.