Tesla z največjo četrtletno izgubo v 15-letni zgodovini

New York – Čista izguba v prvem trimesečju je znašala 4,19 dolarja na delnico, potem ko se je v enakem obdobju lani ustavila pri 2,04 dolarja na delnico. Prilagojena izguba brez enkratnih stroškov pa je v prvih treh mesecih letos znašala 3,35 dolarja na delnico, medtem ko so analitiki Wall Streeta pričakovali, da se bo ustavila pri 3,58 dolarja na delnico.



Tesline delnice so se v pričakovanju rezultatov v sredo podražile za 0,41 odstotka, v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov pa pocenile za 4,55 odstotka na 287,46 dolarja. Porodni krči zagona modela 3

Ustanovitelj Tesle Elon Musk je pred dvema letoma zagotavljal, da bodo leta 2018 proizvedli 500.000 električnih avtomobilov modela 3, zaostanek pa že vpliva na razvoj drugih projektov, kot je bodoči model y in postavitev velike "giga-tovarne".



Tesla je v zadnjem tednu aprila proizvedel 2270 modelov 3, cilj pa je, da se jih do junija na teden proizvede 5000. To ne bo šlo brez težav, saj so za nekaj časa proizvodnjo ustavili že aprila, v drugem četrtletju pa predvidevajo deset dni izpada zaradi težav z avtomatizacijo tekočega traku.