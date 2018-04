V upravo SDH začasno Andrej Bertoncelj

Osebni Arhiv/ Andrej Bertoncelj FOTO: Osebni Arhiv/

Ljubljana – V upravo Slovenskega državnega holdinga (SDH) bo začasno sedel nadzornik Andrej Bertoncelj, so nocoj sklenili nadzorniki družbe. Za to so se odločili po nedavnem nepreklicnem odstopu članice uprave Nade Drobne Popovič.Bertoncelj, ki je redni profesor za področje managementa na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, bo nalogo člana uprave z enoletnim mandatom prevzel 3. maja, funkcija nadzornika pa mu bo v tem času mirovala. Bertoncelj se bo v upravo SDH, ki upravlja 12 milijard evrov državnih naložb, začasno preselil skladno z možnostjo, ki jo ponuja zakon o gospodarskih družbah. Iz SDH so sporočili, da se je nadzorni svet za to možnost odločil zaradi zagotavljanja nemotenega in stabilnega poslovanja družbe po odstopu Drobne Popovičeve, ki bo svojo nalogo opravljala do 11. junija.Poročali smo že, da za iskanje člana uprave z razpisom ali prek kadrovske agencije ni dovolj časa in tudi obdobje pred volitvami, kot je pokazala zadnja izkušnja z neuspešnim iskanjem tretjega člana uprave, ni najboljše za take postopke. Uprava SDH, ki jo še naprej vodi Lidia Glavina, tako ostaja dvočlanska, z njeno popolnitvijo pa se bodo nadzorniki, kot kaže ukvarjali šele po volitvah.Bertoncelj je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami, pri čemer ima 18 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali upravljavskih položajih, od tega več kot deset let v večjih sistemih. Pred prihodom na fakulteto tem je dvajset let deloval v farmacevtski industriji (med drugim v Leku) in v veledrogeriji z zdravili.Pred Bertoncljem je tudi Glavina po odstopu Marka Jazbeca začasno prevzela vodenje družbe in nato dobila tudi redni mandat.Nadzorniki so danes potrdili tudi revidirano letno poročilo družbe in skupine SDH ter vladi kot skupščini predlagal, naj za poslovno leto 2017 upravi in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico.