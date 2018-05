Bo Lea Sirk žela uspeh v Lizboni?

Ljubljana -slovenska predstavnica na letošnji Evroviziji, ki jo bo med 8. in 12. majem gostila Lizbona, bo z letališča v Benetkah danes odletela na Portugalsko. Oder Altice Arene bo s pesmijo Hvala, ne! zavzela 10. maja in se v boj za finale podala kot predzadnja, 17. po vrsti. Svoj evrovizijski nastop, ki to ne bo prvi, že nestrpno pričakuje.Pred odhodom na Portugalsko je bila 28-letna energična Primorka zelo mirna, a obenem vzhičena. Svoj evrovizijski nastop nestrpno pričakuje, z rezultatom in morebitnim finalom pa se ne obremenjuje. Prepričana je, da možnosti za zmago nima, stavi pa na dovršen in iskren nastop, ki bo v njenih očeh zmagovalen.Pesem, s katero potuje na Evrovizijo, ostaja v večini podobna tisti z Eme. Tudi odpela jo bo v slovenščini, zaključila pa v portugalščini. Ob njej bodo nastopile plesalkeinkot spremljevalna vokalistka paTudi koncept nastopa v večini ostaja enak.V portugalsko prestolnico je 63. tekmovanje za pesem Evrovizije pripeljal lanskoletni zmagovalecs pesmijo Amar Pelos Dois. Za zmago se bo potegovalo 43 držav, od tega se jih bo 37 razporedilo v prvi in drugi predizbor, saj ima velikih pet - Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija in Španija - ter gostiteljica Portugalska že zagotovljeno mesto v finalu.Poleg Slovenije se bodo v drugem predizboru za deset mest v finalu potegovale še Norveška, Romunija, Srbija, San Marino, Danska, Rusija, Moldavija, Nizozemska, Avstralija, Gruzija, Poljska, Malta, Madžarska, Latvija, Švedska, Črna gora in Ukrajina.Lani je Slovenijo v Kijevu zastopal Omar Naber s pesmijo On my Way, s katero pa se ni uspel prebiti v finale.