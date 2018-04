FOTO:Evropska zborovska nagrada v Indonezijo

Maribor - Veliko evropsko nagrado za zborovsko petje bo tokrat odnesel v indonezijsko Džakarto otroški pevski zbor Resonanz. Na sinočnjem velikem finalu v mariborski dvorani Union se je pred mednarodno strokovno žirijo potegovalo za to nagrado pet zborov in to tistih, ki so v lanskem letu zmagali na katerem od velikih zborovskih tekmovanj, ki jih organizira šest evropskih mest, med njimi tudi Maribor. Tako je bilo tudi tokrat ob finalu za evropsko nagrado še zborovsko tekmovanje Naša pesem.



Otroški zbor Resonanz se je v letošnji evropski finale uvrstil z lansko zmago na tekmovanju v Baskiji. Že nekaj let ga vodi legendarni Avip Priatna in z njim kar niza nagrade in izvrstne nastope. Poleg njega so v Maribor prišli še The Stockholms Musikgimnasium Chamber Choir, Allmanna Sangen iz Uppsale, Pekinški filharmonični otroški zbor in Coro Musicanova iz Rima.