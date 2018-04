Lea Sirk na poti v Lizbono

Roman Šipić/Delo Lei Sirk evrovizijski svet ni neznan, saj je dvakrat že nastopila kot spremljevalna vokalistka.

Ljubljana -, zmagovalka letošnje Eme, bo 1. maja z ekipo odpotovala v Lizbono na 63. evrovizijski izbor s pesmijo Hvala, ne!. V portugalski prestolnici bo nastopilo največ držav doslej, in sicer 43.Nastopila bo na drugem predizboru 10. maja, kot predzadnja po vrsti., generalni direktor RTV SLO, se je na dnanšnji predstavitvi nekoliko pošalil, naj bo Sirkova brez skrbi, če bo zmagala, saj da bodo nastale razmere reševali sproti.Po zmagi na Emi, ki ji je prinesla vstopnico za 63. Evrovizijo v Lizboni, Sirkova ni počivala. Dva meseca je intenzivno pilila svoj nastop, ki bo v celoti vse do zadnjega ostal presenečenje. Kar je gotovo, pa je, kot je zagotovila danes novinarjem v Ljubljani, njena barva las in to, da je pred odhodom na Portugalsko zelo mirna, a obenem vzhičena.»Priznati moram, da sem zelo mirna, malo že vzhičena,« je v Kristalni palači na srečanju z novinarji pred odhodom v Lizbono povedala slovenska predstavnica na 63. tekmovanju za Pesem Evrovizije. Zagotovila je, da so priprave potekale gladko, v ekipi pa da vlada dobra energija.Takoj po zmagi na Emi se je resno lotila priprav na evrovizijski nastop. »Takoj naslednji dan smo zelo resno pristopili k celotni stvari in kljub temu, da sem rada tista, ki improvizira in pusti stvarem, da se zgodijo same, tokrat za to ni bilo možnosti.« Hitro so morali zastaviti točko in jo skoreografirati. Zahvalila se je vsem, ki so ji pri tem stali ob strani in poskrbeli, da ji, saj je sicer »zelo urejena, zrela, prisebna in odgovorna«, v vsej zmedi ni kaj ušlo.Za sabo ima dva meseca trdega dela. Med drugim je odpotovala v Tel Aviv, Amsterdam in Madrid, kjer je v okviru promocijskih dogodkov za evrovizijske izvajalce predstavljala svojo zmagovalno pesem Hvala, ne!. Tako je pred odhodom v Lizbono že začutila evrovizijski utrip in spoznala že nekaj nastopajočih. Evrovizijski svet ji sicer ni neznan, saj je dvakrat že nastopila kot spremljevalna vokalistka.Čas priprav, potovanj in promocijskih aktivnosti ji je, kot je povedala, minil zelo hitro, medtem ko se ji tedni pred dejanskim nastopom na Evroviziji zdaj že kar vlečejo. »Ta dan kar noče priti,« je nestrpno pripomnila 28-letna Primorka. Ob njej bodo nastopile plesalkein, kot spremljevalna vokalistka paV odsotnosti spremljevalne vokalistke je s plesalkami Lea Sirk nato odpela svojo zmagovalno pesem, a po nastopu opozorila, da vseh podrobnosti vse do polfinalnega evrovizijskega večera ne bo razkrila. »Pri meni se nikoli ne ve, kaj se bo zgodilo,« se je pošalila. Je pa potrdila, da bo pela v slovenščini in zaključila v portugalščini. Kar pa se tiče videza in obleke, velike spremembe ne bo, vse bo »le še bolj dodelano in glamurozno«.Lea Sirk je za presenečenje sicer poskrbela že danes, ko je zbranim v Kristalni palači premierno predstavila videospot za zmagovalno pesem. Režiral ga jein podpira glavno sporočilo pesmi - ljudje si na obraze ne potrebujejo natikati mask, da bi jih drugi vzljubili.