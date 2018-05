FOTO:Rag‘n‘Bone Man – Vesel večer otožnih pesmi (FOTO IN VIDEO)  

Jure Matoz/ Rag'n'Bone Man je velik vokalist.







Zadnji koncert v okviru evropske turneje

Ljubljana - Vse bolj popularen britanski pevecz umetniškim imenom Rag'n'Bone Man je na sinočnjem, prvem obisku v Sloveniji, predstavil svoj izjemen prvenec, katerega naslovna skladba je že dve leti ena najpogosteje poslušanih pesmi po celem svetu. Odpel pa je tudi nekaj zgodnejših pesmi. Tetoviran orjak medvedje pojave z medenim in toplim glasom ter življenjskimi zgodbami zlahka osvaja nova in nova ušesa ter nova in nova srca.Sinoči je v Ljubljani ponudil izjemno topel koncertni večer žalostnih pesmi, ki pa se kljub temu prikupijo številnemu občinstvu. Nastop je začel za capella skladbo, nato pa je sta sledila zgodnejši Wolves ter Ego, ki je bil prva skladba s prvenca tega večera. Sicer pa je ponudil dobro sestavljen program pomenljivih pesmi ob diskretni spremljavi sedemčlanske zasedbe, ki je njegovi interpretacijo dajala občasno poudarjeno bluesovki, soulovksi ali gospelovski pridih. Čeprav Rag'n'Bone Man ni pridigar, pa ima pridigarsko usoden vokal, ki kliče duše k odrešitvi.Zanimiva je bila tudi vizualna rešitev ozadja odra, kjer je bila stripovsko narisano občinstvo. Seveda je bil poudarek koncerta na skaldbah s prvenca, pa vendar je ponudil tudi nekaj iz zgodnejšega obdobja. Izvedel je namreč tudi ganljivo skladbo Life in Her Yet, ki jo je posvetil svoji pokojni stari materi, in je bila napisana za vse, ki smo jih imeli radi in so se že poslovili.Nato pa je sledil rafal izjemnih skladb. Veličastna Grace je pesem posvečena otroštvu, Odetta pa punčki njegovega prijatelja, dolgoletnega odvisnika od drog, ki se je odvrnil od zasvojenosti, ko se mu je rodila hči. To skladbo je na Rag'n'Bone Manovo željo s telefoni osvetlilo občinstvo. Sledila je Skin, ki jo je izvedel le ob spremljavi klavirja in občinstva. Občinstvo tudi v veliki meri z njim odpelo uspešnici As You Are in pa Human, ki ji je v živo dodal še rapovski del. Za slovo v uradnem delu koncerta je spet v a capella stilu odpel Die Easy. V dodatku pa je občinstvu odpel še gospelovsko Bitter End ter za slovo še Hell Yeah.Rag'n'Bone Man je bil na sinočnjem koncertu v Ljubljani še posebno razigran, saj je to bil zadnji v okviru evropske turneje. Po premoru pa bodo sledili nastopi na številnih poletnih festivalih.