Čez dve leti se bodo Korošci kopali tudi pozimi

Slovenj Gradec – V bližini Slovenj Gradca za zdaj ne bo ne term in ne biološkega bazena, temveč nameravajo v mestu do leta 2020 zgraditi moderno letno in zimsko kopališče. Naložba je vredna 6,8 milijona evrov, občina pa zanjo čaka gradbeno dovoljenje.Bazenski kompleks bodo zgradili na 9600 kvadratnih metrov velikem območju med obstoječim letnim bazenom, ki ga bodo porušili, in trgovskim centrom Mercator. Umestili ga bodo v žep med obvoznico in Mislinjo, zato bodo morali regulirati reko in urediti brežino. Večino sredstev – 5,1 milijona evrov – bo občina črpala iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb, od koder pričakujejo denar tudi za nov stanovanjski blok s 54 neprofitnimi stanovanji. Manjkajoča sredstva bodo zagotovili sami. Proračun občine je 22 milijonov evrov.Letni bazen po novem ne bo večji, ampak le na drugi lokaciji. Dolg bo 25 in širok 11 metrov. Na delu, kjer bodo tri skakalnice, bo globok štiri metre, na najplitkejšem 110 centimetrov. »Zimski bazen bo velik 25 krat 12,5 metra in bo namenjen tako starejšim kot otrokom, saj bo imel premično dno, ki bo omogočalo dostop invalidom in organizacijo plavalnih šol za otroke različnih starostnih skupin. Ob bazenu bosta velnes s savnami in džakuzi, v pritličju še telovadnica, otroška igralnica in prostor za sprostitev. Oba bazena skupaj se bosta razprostirala na površini 3300 kvadratnih metrov,« je povedaliz urada za pripravo projektov.Na severnem delu, kjer so zdaj še vrtički, bodo uredili park urbanih športov z balvanskim plezališčem, rolkarskim poligonom in poligonom za kolesarjenje.Bazena bo upravljal občinski javni zavod Spotur, vzdrževanje pa bo na plečih občinskega proračuna. Da bi čim bolj znižali stroške obratovanja, bodo po Zanoškarjevih besedah uporabili najsodobnejšo tehnologijo. Bazene bodo začeli graditi prihodnje leto, urbani park pa že prej.Medtem občina še naprej išče investitorje za 30 hektarjev veliko območje nekaj kilometrov iz mesta, kjer so izvrtali termalno vrtino. Ponuja jim dve idejni zasnovi; klasični zdraviliško-termalni center ali pa doživljajski park s hostlom in biološkim kopališčem. Cena za kvadratni meter zemljišča je 16 evrov. »Od ideje biološkega bazena na tem območju smo na občini odstopili, ker nismo imeli na razpolago dovolj svojih zemljišč. Drugi vzrok je zahtevnejše vzdrževanje takšnega bazena, ki smo ga opazili v Radljah ob Dravi, kjer tako kopališče že imajo. Tretji vzrok, da se nismo odločili za gradnjo naravnega kopališča, pa so omejitve pri številu kopalcev,« je dejal slovenjgraški županin napovedal, da bo mesto z naložbo postalo bolj privlačno, občanom pa ne bo več treba na kopanje v bližnja kopališča čez mejo ali v katero od sosednjih občin.