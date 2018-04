150 mladih znanstvenikov je že v nizkem štartu

Blaz Samec/ Slovenski raziskovalci so na lanskoletni olimpijadi prejeli srebro in bron FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana - V Ljubljani se bo danes z otvoritveno slovesnostjo v poslovni stavbi Smelt uradno začela evropska naravoslovna olimpijada, na kateri se bo pomerilo 156 mladih znanstvenikov, starih do 16 let. Tekmovalce bo spremljalo tudi okoli 100 mentorjev. Po slovesnosti bo udeležencem na Ljubljanskem gradu izrekel dobrodošlico župan. Dogodek bomo spremljali v živo.Letošnja evropska naravoslovna olimpijada (The European Union Science Olympiad - EUSO) je 16. po vrsti in je prvič prišla v Slovenijo. Mladi znanstveniki se bodo pomerili v reševanju interdisciplinarnih nalog s področij biologije, kemije in fizike. Na tekmovanje se je prijavilo 52 ekip iz 25 držav članic EU.Otvoritev naravoslovne olimpijade spremljamo V ŽIVO. Vir: STAVsako od 25 držav udeleženk bosta zastopali dve ekipi. Kot gostiteljica ima Slovenija pravico do še dveh dodatnih ekip, ki pa bosta nastopili izven konkurence. Slovenski tekmovalni ekipi sestavlja šest najboljših posameznikov z državnega tekmovanja iz naravoslovja. Naša država se je olimpijadi pridružila leta 2007 in je bila doslej zelo uspešna.Naravoslovna olimpijada je evropsko ekipno tekmovanje dijakov srednjih šol, ki so stari največ 16 let. Na tekmovanju bodo ekipe do rešitev znanstvenih problemov pripeljali uspešno opravljeni eksperimenti, ki jih bodo izvajale v laboratorijih ljubljanske fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tekmovalce čaka tudi terensko delo.V interdisciplinarnih nalogah bodo biologija, kemija in fizika zastopane približno enakomerno in so vsako leto tematsko povezane z državo gostiteljico. Tekmovalni del olimpijade bo trajal dva dni - v ponedeljek in sredo - po približno pet ur. Trije mentorji, ki spremljajo dijake, bodo morali dan pred vsakim tekmovalnim dnem naloge prevesti. V tem času se dijaki in mentorji ne bodo smeli srečati.V času prevajanja bo potekala tudi strokovna razprava o nalogah, ki jih vsako leto pripravijo člani znanstvenega odbora države gostiteljice. Enotedenska olimpijada bo predstavljala za mentorje tudi priložnost, da izmenjajo poglede na naravoslovje in izkušnje z učnimi načrti v posameznih državah. Prav zato se število mentorjev na EUSO vsako leto povečuje.Tekmovalci bodo morali biti spretni pri laboratorijskem delu in vešči sodelovanja v ekipi. Po besedah državne koordinatorke priprav na olimpijado v Slovenijije namen tekmovanja spodbuditi nadarjene dijake k razvijanju naravoslovnih kompetenc in nadaljevanju kariere na področju naravoslovja. S tem pa se tudi poudarja pomen naravoslovja v širši skupnosti.Glavno organizacijsko breme letošnje naravoslovne olimpijade je prevzela Zveza za tehnično kulturo Slovenije, ki je za geslo olimpijade 2018 izbrala Povezujemo znanost. Sicer je ustanovitelj EUSO IrecPrvo tekmovanje je bilo zato v Dublinu leta 2003, od takrat pa je vsako leto v drugem mestu EU.