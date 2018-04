Hladen tuš za turiste: Ljubljana viša takso

Kaj pa turistična taksa v tujini?

V Parizu za apartmaje in sobe znaša 0,88 evra, v hotelu s petimi zvezdicami pa 3,30 evra. V Rimu taksa za apartmaje in sobe znaša 3,5 evra, in 7 evrov v hotelu s petimi zvezdicami. V Barceloni imajo enotno ceno, saj znaša turistična taksa tako za apartmaje, sobe kot tudi v hotelih s petimi zvezdicami 2,5 evra. V Amsterdamu znaša 6 odstotkov cene nočitve, v sosednji Hrvaški pa največ evro. Višina takse na Hrvaškem je sicer odvisna od sezone ter od turistične prepoznavnosti kraja.

Tik pred vrhuncem turistične sezone, ko si Ljubljana obeta milijon obiskovalcev in tri milijone nočitev, bodo gostje doživeli hladen tuš: hoteli, hostli in zasebni sobodajalci bodo namreč povišanje takse s 1. majem na 2,5 evra v celoti preložili na goste. Enak znesek za takso plačajo v Barceloni.Nad odločitvijo ljubljanske občine o povišanju turistične takse v prestolnici s 1. majem so najbolj ogorčeni zasebni sobodajalci in lastniki mladinskih hotelov. Ti so namreč do zdaj pri plačevanju takse uveljavljali 50-odstotno olajšavo, ki pa je zdaj ukinjena. Spomnimo: Mestna občina Ljubljana (MOL) je pred vrhuncem turistične sezone uvedla kar 98-odstotno povišanje turistične takse. Ta bo namesto 1,26 evra znašala 2,5 evra, zaradi uvedbe promocijske takse pa se bo s 1. januarjem še dodatno zvišala na 3,12 evra.»Do zdaj smo takso obračunavali v višini 0,63 evra. To pomeni, da se bo s 1. majem povišala za štirikrat, s 1. januarjem pa za skoraj petkrat,« opozarjajo zasebni sobodajalci. Prizadevanja, da bi se 50-odstotna olajšava ohranila, so z nedavnim v naglici sprejetim občinskim odlokom o določitvi turistične takse padla v vodo in to kljub temu, da podražitev za zasebne sobodajalce in mladinske hotele pomeni veliko težavo. »Naše oglaševane cene in potrjene rezervacije vsebujejo veljavno takso in tako visoke podražitve ne zdržijo. Pojasnila gostom, da se bo njihovo bivanje naenkrat podražilo, pomeni ustvarjanje negativne podobe Ljubljane kot turistične destinacije,« menijo sobodajalci. Dodatni strošek pomeni tudi za tiste slovenske goste, ki se v prestolnici mudijo zaradi kulturnih in športnih prireditev in so nastanjeni pri zasebnih sobodajalcih.»Ljubljanska občina je nepremišljeno zvišala turistično takso, saj si obeta veliko turistov in takojšni dodatni zaslužek. Če je Slovenija in s tem tudi Ljubljana tako odlična turistična destinacija, da bodo gosti z lahkoto odšteli 2,5 evra turistične takse, potem bi morali zgornjo mejo takse za storitve s štirimi in petimi zvezdicami določiti v višini 5 evrov, tako, kot v odličnih svetovnih turističnih destinacijah. Tam imajo za sobodajalce še vedno nižjo takso kot v prestolnici. Verjetno z razlogom,« opozarjajo na zavodu Gostoljubnost slovenskih domov (GSD). Po njihovem mnenju smo z določitvijo zgornje turistične takse na 2,5 evra za storitve s petimi zvezdicami na ravni države Slovenijo umestili v turistično destinacijo s tremi zvezdicami. »Slovenija je trenutno turistična destinacija za goste s srednjo in nižjo kupno močjo,« pravijo na zavodu GSD. Povišanje cen turističnih storitev in takse sicer podpirajo, vendar ne brez podlage in s tolikšnim tveganjem. Ob tem se poraja tudi vprašanje, kako bodo mestne oblasti zajezile sivo ekonomijo na področju sobodajalstva, saj takšno povišanje tovrstno početje še dodatno spodbuja.»V Tour As-u bomo goste pred prihodom obvestili, da je občina zvišala takso, ki jo bodo morali plačati. Razumeli bomo, če bodo odpovedali bivanje, odpoved pa bo brezplačna. S tem imamo dodatno delo in morebitne odpovedi pred sezono. Tudi rezervacijski portal Booking.com bo vsem, ki že imajo prek njihove platforme rezervirano nastanitev v Ljubljani, poslal obvestilo, da bo njihov strošek prenočevanja zaradi dviga takse višji,« praviiz ljubljanskega Tour Asa. Cene nočitev po njenem mnenju ne morejo zvišati samo zaradi višje takse, saj mora ta sloneti na prepoznavnosti destinacije ter povprečnih cen na trgu doma in v tujini. »Ne moremo kar čez noč postati dražji od ostalih evropskih držav, nismo še butično prepoznavna destinacija, nimamo dovolj butičnih nastanitev in butičnih gostov, čeprav bomo imeli butično takso. Pri ceni nočitve pri sobodajalcu v višini 20 eurov na osebo, bo doplačilo takse pomenilo 15 odstotkov stroška prenočevanja,« pravi sogovornica. Če bodo štiri osebe najele apartma v Ljubljani, bodo s prvim januarjem skupaj plačale 37,5 evra turistične takse, po starem bi zgolj 15,18 evra.»To za hostle ni najboljša ideja,« pravi, vodja hostla Tivoli, enega izmed približno tridesetih hostlov v prestolnici. »Pozimi, ko je gostov malo, je minimalna cena za prenočišče od 10 do 11 evrov, 25 odstotkov znašajo takse, prihodnje leto pa pričakujemo še uvedbo promocijske takse. Ta bo skupaj pomenilo zvišanje cene za tretjino. To bodo plačali, denimo »backpackerji«,« razmišlja vodja hostla, v katerem je prostora za 21 postelj in je med manjšimi v mestu. Habjan ocenjuje, da so lani pobrali za dobrih 6000 evrov turistične takse, zdaj bo ta znesek približno dvakrat višji. Zvišanje je sicer, kot dodaja, dobro za občino, se pa po njegovem ne bo nič spremenilo za turistične delavce, medtem ko bo za turiste, ki potujejo nizkocenovno in prenočujejo v hostlih, zelo drago.V skupini hotelov Union, ki ima s štirimi hoteli v središču prestolnice največji delež tržnih hotelskih zmogljivosti, pravijo, da višja takse za ljubljanski turizem pomeni pomembno spremembo, ki jo sprejemajo, opozarjajo pa, da gre za strateško odločitev, ki bo imela dolgoročne učinke na prihodnji razvoj turizma v Ljubljani in na ravni države. Po naših informacijah na letni ravni v skupini hotelov Union s turistično takso zberejo okoli 200 tisoč evrov, v hotelu Slon okoli 96 tisočakov, v City hotelu pa okoli 110 tisoč evrov. V hotelu Slon in City hotelu, ki ju vodi, pojasnjujejo, da zaradi povišanja takse za zdaj nimajo večjih težav, nekaj pa vendarle: ker imajo za letos potrjenih že veliko poslov, bodo morali organizatorje in pogodbene partnerje obveščati o spremembi. »Spremeniti bo treba tudi cenike v hotelih in opise na spletnih portalih, kar pomeni na začetku sezone dodatno delo v hotelih. Hotelirji smo sicer že več let opozarjali, da je turistična taksa v Ljubljani glede na ostale prestolnice prenizka in zvišanje pozdravljamo,« pravi Jamnik. Če je do zdaj cena sobe za dve osebi znašala 150 evrov, s takso pa 152,54, bo po prvem maju treba odšteti skupaj 155 evrov.