Savska plaža le za sončenje, ne za kopanje

Ljubljana – Nedaleč od igrišč teniškega društva ob Savi mestna občina ureja plažo za sončenje. Na njej so delavci že postavili velike betonske ležalnike – vsak tehta štiri tone, tako da naj bi kljubovali tudi povečanemu pretoku reke.



Plažo na desnem bregu, ki je dostopna le za pešce in kolesarje (z avtom se je mogoče pripeljati do parkirišča ob teniških igriščih na koncu ulice Na Produ), so uredili na območju Nature 2000 v okviru vzdrževalnih del na brežinah Save. Delavci Hidrotehnika so kot koncesionarji za to območje iz debelih lesenih brun postavili kašto, ki bo preprečevala odnašanje proda in zemljine ob močnejših padavinah in posledično močno povečanem pretoku Save, hkrati pa so z njo omogočili utrjen intervencijski dostop. Reševalci bodo tako lahko po prvi tovrstni poti prišli do reke tudi z reševalnimi čolni.



To pa seveda ne pomeni, da jo bodo lahko uporabljali ljubitelji čolnarjenja po sladkih vodah. Zanje je dostop po makadamski poti namreč prepovedan, namenjen je le rekreativcem – sprehajalcem in kolesarjem. Na prodnati plaži so namestili osem betonskih ležalnikov. Vsak tehta kar štiri tone, tako da ga ne bo mogoče premikati, prav tako pa naj bi zdržali moč narasle reke.

V reko na lastno odgovornost

Čeprav ima Sava že od leta 2013 status kopalne vode in je torej primerna tudi za plavanje, pa opisana plaža ni del urejenega kopališča. Namenjena je le sončenju, medtem ko gre v vodo vsak na lastno odgovornost.



Glede na to, da je Sava na širšem črnuškem območju del vodozbirnega in vodovarstvenega območja, urejanja rečnih kopališč ne kaže pričakovati. Ljubljančani poznajo sicer nekaj divjih, na primer na levem bregu nad kitajsko restavracijo ob Cesti v Gameljne in za mostom ob avtocestnem izvozu za Šentjakob na nasprotnem bregu. Naravovarstveni vidik je ena glavnih ovir za projekt zajezitve Save pred mostom, po katerem je speljana Štajerska cesta.



Da bi tam nastalo Črnuško jezero in da bi uredili velik čolnarski in veslaški center, pa ni ovira le bližina vodnega zajetja v Jarškem produ, temveč tudi načrti za ureditev hidroelektrarn na srednji Savi. Na območju Črnuč oziroma črnuških vrtičkov je predvidena HE Ježica.