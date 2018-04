FOTO:Sumljiva pošiljka v mestni hiši

Mateja Klavs V prostorih Mestne občine Ljubljana na Mestnem trgu so prejeli pisemsko pošiljko z neznano snovjo.

Ljubljana – Policijska uprava Ljubljana je bila danes malo pred 12. uro obveščena, da so v prostorih Mestne občine Ljubljana na Mestnem trgu prejeliZdaj potekajo aktivnosti policistov in drugih pristojnih služb, ki so predpisane v takšnih primerih., ki je bila v stiku s pisemsko pošiljko,, objekta pa niso zpraznili.Več sledi.