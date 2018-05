FOTO:Tekači Nanosa edini pod dvema urama

Uroš Hočevar/ Tek trojk v Ljubljani je znova privabil obilo ljudi.

Ljubljana - Gorski tekači Aleš Žontar, Marko Tratnik in Nejc Lokar (ŠD Nanos) so zmagali v teku trojk na 62. pohodu Pot ob žici v Ljubljani. Na 29 kilometrov so edini tekli pod dvema urama (1:57:05). Skupaj je zadnji dan prireditve nastopilo prek 5700 tekačev, od tega 188 trojk na 29 km, 1171 na 12,5 km, 372 osnovnošolskih in 132 srednješolskih.Na 29 kilometrov je bila celo tretja skupno med vsemi prvouvrščena mešana ekipa KinVital Salomon, v kateri so bili Barbara Trunkelj, Uroš Kožar in Luka Hren (2:03:16), med ženskimi trojkami pa so bile najhitrejše prav tako gorske tekačice Nanosa Klementina Lemut, Petra Tratnik in Veronika Krečič (2:14:57).Lansko zmago so na 22,5 km ubranili gorski tekači Gašper Bregar, Miran Cvet in Timotej Bečan (43:25), med mešanimi ekipami so bili najboljši Matic Plaznik, Neja Kršinar in Luka Kramarič (46:41), med ženskimi pa Mojca Habič, Polona Kukovečin in Vesna Dolenc (55:41), ki so se poimenovale 3 srnice.