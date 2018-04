Vozačem bodo ukinili še eno bližnjico

Blaž Samec/Delo/ V skoraj vseh križiščih nameravajo z razširitvami zagotoviti prostor za dodatne zavijalne pasove. FOTO: Blaž Samec/Delo/

Ljubljana – Poleti namerava­ MOL prenavljati Parmovo­ cesto,­ jeseni ali prihodnjo ­pomlad pa še ulico Bežigrad. Na Livarski­ ulici,­ ki naj bi jo prenovili do konca junija, bodo takoj po koncu del obrnili enosmerni promet v drugo smer.To je bistveno sporočilo z javne predstavitve novelirane prometne študije podjetja PNZ na magistratu o tem, kakšne novosti v prometu­ se obetajo na širšem območju Parmove ulice zaradi predvidenih novogradenj ob tej ulici. Ker je študija pokazala, da so prometni tokovi na Parmovi, ulici Bežigrad, Livarski ulici in v vseh medsebojnih križiščih teh cest ter križiščih z Dunajsko, Drenikovo in Samovo že zdaj nevzdržni vsaj v obeh prometnih konicah, se je MOL odločila,­ da bo predvidene novogradnje zmanjšala za približno četrtino prej predvidenih površin in da bo pred gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov ob Parmovi in na ulici Bežigrad poskrbela za rekonstrukcije vseh cest.V skoraj vseh križiščih nameravajo z razširitvami zagotoviti prostor za dodatne zavijalne pasove. Poleti bodo začeli prenavljati Parmovo ulico – najprej odsek od križišča z Drenikovo in Samovo do križišča z ulico Bežigrad in bodočo navezovalno cesto do nove stanovanjsko-poslovne soseske Parmova – slednjega bodo semaforizirali. Jeseni bodo začeli urejati še preostali odsek Parmove. V tretji fazi, ki naj bi jo začeli hkrati z drugo fazo Parmove ali najpozneje spomladi prihodnje leto, bi preuredili še celotno ulico Bežigrad, pri čemer je najpomembnejši del njena razširitev ob uvozu in izvozu iz Lidla, kjer zdaj nastajajo zastoji zaradi ­preozke ceste.Župan je na predstavitvi približno 50 okoliškim stanovalcem ­predlagal, da bi po koncu prenove Livarske ulice obrnili promet v nasprotno smer, kar so ti sprejeli z zmernim navdušenjem. S tem ukrepom bi se znebili tranzitnega prometa iz šišenske smeri, saj mnogi Parmovo in Livarsko uporabljajo kot bližnjico do centra. Problem zavijanja na Livarsko iz smeri centra bi občina rešila tako, da bi dovolili polkrožno obračanje v križišču Dunajske in ulice Bežigrad. V okviru tega ukrepa bi ukinili tudi parkirišča ob Dunajski cesti, kjer je pozneje predviden vozni pas za avtobuse in zavijalce na Livarsko. Župan je predlagal, da spremembo režima na Livarski izvedejo poskusno, oktobra pa se znova dobijo in ugotovijo, ali so s tem zadovoljni.Po ugotovitvah študije o prometu je po novem v bodoči soseski ob Parmovi predvidenih le še 366 stanovanj (prej 550) in poslovni prostori za 1000 delovnih mest. Tam naj bi zagotovili 700 dodatnih parkirnih prostorov, pri čemer računajo, da bodo tako stanovalcem kot podjetjem zagotovili približno enako površino prostorov.