Za Cukrarno okoli 11 milijonov iz EU

Za prenovo Cukrarne v višini 23 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj manj kot 11 milijonov evrov. Mestna občina Ljubljana (MOL) bo v nekdanji rafineriji sladkorja uredila sodobni galerijski prostor, ki bo popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti ter rešil dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

Na razpisu dva ponudnika

Spomnimo, da sta se na javni razpis za prenovo Cukrarne, iztekel se je sredi marca, prijavila dva ponudnika. Samostojno se je prijavil Strabag, CGP in Kolektor Koling pa sta oddala skupno ponudbo. Strabag bi delo opravil za 21,8 milijona evrov, CGP in Kolektor Koling pa sta ponudila za 100.000 evrov manjšo vsoto.



Kot so že pred časom pojasnili na MOL se bo prenova Cukrarne lahko začela šele po zaključenem izboru izvajalca gradnje, podpisu pogodbe za izvajanje del in prejetju bančne garancije za dobro izvedena dela in ko bodo prejeli odločbo o dodelitvi evropskih sredstev. Vrednost projekta je sicer ocenjena na 23,5 milijona evrov. Ljubljanska občina je računala, da bo nepovratnih sredstev kohezijske politike za 13,4 milijona evrov, od tega 10,7 milijona evrov namenskih sredstev EU.