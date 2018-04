Fotograf otipaval švedsko princeso

Moški v središču spolnega škandala na švedski akademiji, ki podeljuje nobelovo nagrado za literaturo, je po besedah več ljudi otipaval princeso Victorio. Francoz Jean-Claude Arnault je zanikal neprimerno obnašanje, potem ko je švedski časopis Dagbladet navajal tri ljudi, ki trdijo, da so incident na podelitvi nagrad akademije leta 2006 videli.



Ena izmed prič je povedala, da je pomočnica princese s silo odmaknila roko fotografa. »Njena pomočnica - to je bil res neverjetern prizor - se je vrgla naprej in ga odrinila stran,« je Ebba Witt-Brattström povedal za časopis Expressen.



Švedska kraljeva družina o incidentu ni spregovorila, je pa v javnost poslala splošno izjavo s podporo gibanju #MeToo (#Jaz Tudi). Številne obtožbe

Princesa Victoria pa ni edina, ki naj bi jo Arnault nadlegoval. Mož Katarine Frostenson, nekdanje članice akademije, se sooča s številnimi obtožbami o neprimernem spolnem obnašanju, ki pa jih vse zanika. Lani je obtožbe na njegovo račun izreklo 18 žensk. Več incidentov neprimernega obnašanja in/ali nadlegovanja so se po njihovih trditvah zgodila v prostorih akademije.



Zaradi škandala je, potem ko se je organizacija odločila, da odstrani Frostensenovo iz odbora, odstopilo več člani akademije, ker je sprožilo vprašanja, ali bo akademija konec leta lahko podelila nobelovo nagrado. Akademija bo odločitev sporočila predvidoma v četrtek. Če bodo podelitev nagrade odpovedali, se bo to zgodilo prvič od druge svetovne vojne.