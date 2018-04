Kaj ga čaka v zaporu?

AP/ Andreo Constand je Cosby omamil in posilil leta 2004.

AP/ Cosby bo – če bo šel v zapor – eden redkih zapornikov v ameriških zaporih, starejših od 80 let.

Ameriški komikje bil eden največjih zvezdnikov ameriške zabavne industrije. Bil je televizijski oče, bil pa je tudi posiljevalec. S pomočjo svojega vpliva in poznanstev je zlorabljal ženske in to dolga leta uspešno skrival. A pravica ga je vendarle ujela in pretekli teden ga je sodišče v Pensilvaniji spoznalo krivega spolnega napada na nekdanjo košarkarico in znanko Andreo Constand Zaradi omamljenja in posilstva leta 2004 80-letniku grozi do 30 let zapora, kazen pa mu bodo izrekli v treh mesecih. Cosby se bo na sodbo pritožil, kar lahko njegov odhod v zapor zamakne za nekaj mesecev ali let, povsem verjetno je tudi, da zapora od znotraj nikoli ne bo videl. Če oziroma ko bo odšel v zapor, bo to zanj velika sprememba. Svet zasebnih letal in luksuznih hotelov bo zvezdnik, ki je bil po podatkih revije Fortune iz leta 2016 vreden 400 milijonov ameriških dolarjev (približno 330 milijonov evrov), zamenjal za celico s sojetnikom.Agencija Reuters poroča, da bo eden od le 83 jetnikov v ZDA, ki so starejši od 80 let, in eden od peščice takšnih, ki so uradno slepi. Takšnim zapornikom ponavadi za sojetnika dodelijo zapornika, ki vidi, in mu plačujejo nekaj deset centov na dan, da slepemu pomaga, da se znajde v zaporu. Ob sprejemu bo Cosbyja sprva pregledal zdravnik in ocenil njegovo zdravstveno stanje, nato bodo odločili, v katerem oddelku naj biva, in ga nato poslali v enega od 22 zaporov v državi Pensilvanija. Tako kot večina drugih zapornikov bo lahko pošiljal in sprejemal elektronsko pošto, ki pa jo bodo pregledovali. Enako velja za običajno pošto. »Gospodu Cosbyju ne bo hudega,« zagotavlja predstavnica uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v državi, a verjetno se sam s tem ne strinja.