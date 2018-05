Meghan Markle bo pred oltar pospremil njen oče

Ameriško igralko Meghan Markle bo na poroki z britanskim princem Harryjem, ki bo 19. maja, pred oltar popeljal njen oče Thomas, so danes sporočili z britanskega dvora. Njen polbrat je sicer v minulih dneh trdil, da bodoča mladoporočenca zapostavljata nevestino družino.



»Oba nevestina starša bosta imela pomembno vlogo na poroki,« so zapisali. Mati Doria Ragland se bo z Marklovo v avtomobilu pripeljala do Windsorskega gradu, oče Thomas Markle pa jo bo pospremil do oltarja, so pojasnili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.



Polbrat ameriške igralke Thomas Markle mlajši je sicer v četrtek v odprtem pismu bodoča mladoporočenca obtožil, da zapostavljata nevestino družino. Poudaril je, da za princa Harryja še ni prepozno, da odpove poroko, ki jo je označil za »največjo napako v zgodovini kraljevih porok«.



Vendar pa je danes kraljeva družina sporočila, da »se že zelo veselijo, da bodo lahko starša gospodične Markle pozdravili v Windsorju«. Starša, ki sta ločena, bosta v Veliko Britanijo prišla že nekaj dni pred poroko, da bosta lahko nekaj časa preživela s kraljico Elizabeto II. in njenim možem, princem Philipom. Srečala se bosta tudi s Harryjevim očetom, princem Charlesom.



Kraljeva družina je na poročni obred in sprejem, ki bosta potekala v Windsorskem gradu, povabila okoli 600 gostov. Zaročenca sta na poroko povabila tudi 2640 Britancev iz vse države, ki bodo v parku Windsorskega gradu pričakali prihod neveste in ženina v kapelo svetega Jurija. Ogledali si bodo tudi njun odhod v kočiji s konjsko vprego, s katero se bosta popeljala po mestu.



Priprave na prihod množice, ki bo ob poroki prišla v Windsor, so sicer v polnem teku. Upravljavci železnic so napovedali obratovanje dodatnih vlakov, v mestu, ki leži zahodno od Londona, pa so že uredili tudi 6000 dodatnih parkirnih mest.