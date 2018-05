Polanski in Cosby izključena iz ameriške filmske akademije

Upravni odbor med drugim Steven Spielberg, Tom Hanks in Whoopi Goldberg

Los Angeles – Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki je najbolj znana po podelitvah filmskih nagrad oskar, je v četrtek iz svojih vrst izključila režiserjain igralca. O njunem članstvu je razpravljala zaradi obtožb o spolnih napadih. Izključitev je posledica kršitve kodeksa ravnanja, je sklenila akademija.Člani akademije morajo upoštevati vrednote akademije, to je spoštovanje človekovega dostojanstva, je akademija po poročanju nemške tiskovne agencije DPA zapisala v izjavi.Štiriinpetdesetčlanski upravni odbor akademije je sporočil, da so obema odvzeli članstvo, ker sta kršila standarde obnašanja. Pri tem je vse člane akademije pozval, naj se držijo visokih etičnih standardov.Polanskega je sodišče spoznalo za krivega, da je leta 1977 spolno občeval s 13-letnico. Preden bi mu lahko izrekli kazen, je odšel v tujino in zdaj kot 84-letnik živi v Franciji.Njegova žrtev, ki želi, da ZDA odstopijo od pregona, je po odločitvi akademije sporočila, da gre za grdo in okrutno potezo, ki z ničemer ne spreminja današnje seksistične kulture v Hollywoodu.Osemdesetletni Cosby pa je bil pred tednom dni spoznan za krivega spolnega napada na žensko iz leta 2004. Podobnih dejanj ga obtožuje še več deset žensk. Grozi mu do 30 let zapora.Upravni odbor akademije, v katerem so med drugimin, je lani iz članstva v akademiji izključil producenta, prav tako zaradi obtožb o spolnih zlorabah.Pred omenjeno trojico je akademija v svoji 91-letni zgodovini izključila igralca v filmu Boter, in sicer leta 2004 zaradi nepooblaščenih objav filmov.