Princ Harry in njegova Meghan izbrala kočijo za poročni dan (VIDEO)  

London - Britanskiin njegova izbranka, ki bosta usodni da dahnila 19. maja, se bosta po poročnem obredu v kapeli svetega Jurija na Windsorskem gradu s kočijo zapeljala tudi zunaj grajskega obzidja. Na prvo pot kot mladoporočenca se bosta zapeljala v odprti kočiji, so sporočili z britanskega dvora.»Princ Harry in gospodična Markle se zelo veselita tega kratkega izleta, na katerem bosta lahko izrazila svojo hvaležnost vsem, ki se bodo na ta poseben dan zbrali v Windsorju,« so sporočili iz Kensingtonske palače.V kočijo bodo vpreženi štirje sivi konji Windsorskega gradu -in, kočijo pa bo na pot pospremila hišna konjenica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Britanski dvor ima v svoji zbirki sicer pet kočij znamke, ki jih kraljica Elizabeta II. uporablja za svoje procesije na znamenitih konjskih dirkah Royal Ascot.Dve izmed kočij je na svoji poroki uporabil tudi Harryjev starejši brat, ko se je leta 2011 poročil s