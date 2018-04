William in Kate tretjega otroka poimenovala Louis Arthur Charles

London, 27. aprila - Britanski princ William in njegova soproga Kate sta tretjega otroka, ki se je rodil v ponedeljek, poimenovala Louis Arthur Charles, so danes sporočili iz Kensingtonske palače. »Za dojenčka se bo uporabljalo poimenovanje njegova kraljeva visokost princ Louis cambriški,« so zapisali v sporočilu.



To je tretji otrok para, ki že ima štiriletnega sina Georgea in dvoletno hčerko Charlotte.



Na stavnicah se se med najverjetnejšimi imeni za novega princa omenjala imena Arthur, Albert, Frederick, James in Philip.



Deček je že šesti pravnuk za kraljico Elizabeto, ki je prejšnjo soboto dopolnila 92 let. V vrsti za prestol je na petem mestu, za dedkom princem Charlesom, očetom princem Williamom ter bratom oziroma sestro.