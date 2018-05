Gunsi iz arhiva izkopali neobjavljene pesmi in posnetke

Predelali so tudi stare klasike

Na novem albumu bo med drugim pesem Shadow of Your Love, ena prvih pesmi skupine, ki pa se ni uvrstila na izvirnik Appetite for Destruction.

New York - Ameriška glasbena skupina Guns N' Roses je naznanila izid razširjene različice debitantskega albuma iz leta 1987 Appetite for Destruction, ki bo vseboval še neobjavljene pesmi in demo posnetke. Album bo izšel 29. junija.Na dopolnjenem in predelanem albumu, ki ga je skupina obljubila ob 30-letnici izida albuma lani julija, bo 73 skladb, od tega 49 še neobjavljenih. Album bo dopolnila knjiga s 96 stranmi fotografij iz osebnega arhiva pevcaNa novem albumu bo med drugim pesem Shadow of Your Love, ena prvih pesmi skupine, ki pa se ni uvrstila na izvirnik. Na razširjenem albumu bosta tudi nedokončani pesmi The Plague in New Work Tune, priredba pesmiHeartbreak Hotel in dva zgodnja poskusa pesmi November Rain, devetminutne balade, ki je izšla leta 1992.V skladu z modernimi smernicami so predelali tudi stare klasike z originalnega albuma, kot so Welcome to the Jungle, Paradise City in Sweet Child O' Mine.V letu od izida so Gunsi sicer prodali le nekaj sto tisoč kopij albuma, ker MTV ni hotela predvajati njihovih videospotov. A so bili pri založbi zagrizeni in nekega dne so vendarle prepričali predstavnike glasbene televizije, da so v nočnem terminu predvajali skladbo Welcome to the Jungle.Odtlej so na MTV prejeli toliko prošenj za ponovno predvajanje skladbe, da so Guns N' Roses čez noč postali senzacija, njihov album Appetite for Destruction pa velja za najbolje prodajani ameriški debitantski rock album vseh časov. Prodan je bil v nakladi okoli 30 milijonov izvodov.