Nogometni navijač, da te kap! (VIDEO)

Nogomet, najpomembnejša postranska stvar na svetu, zna iz ljudi izvabiti cel spekter čustev, pa tudi veliko iznajdljivosti, kar je dokazal turški ljubitelj tega športa.Navijač moštva Denizlispor je prejel enoletno prepoved obiska domačih tekem svojih ljubljencev na stadionu Denizli Ataturk, a namesto da bi se zadovoljil s spremljanjem tekem svojega njaljubšega moštva prek televizijskega zaslona, se je odločil, da ga prepoved ne bo ustavila, da si tekem ne bi ogledal v živo. Kaj lažjega? Najel je žerjav, ki ga je dvignil visoko nad zidove stadiona, da si je lahko ogledal tekmo proti Gaziantepsporju.Na žalost navijača, ki je do tedaj užival v tekmi in se odlično zabaval, so policisti kmalu spustili žerjav, tako da ni videl konca tekme, v kateri so gostitelji slavili s kar 5:0.