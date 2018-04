Po osmih dneh na begu le ujeli muco (VIDEO)

Pepper still remains elusive in JFK Airport's Terminal 4 but, Pepper appears healthy. #PAPD police officers are continuing their efforts to rescue Pepper and return to her owner. Officers have been leaving food for Pepper in the areas of her sightings. #PAPDPROTECTSNYNJ pic.twitter.com/owuBgCLq3b

— Port Authority PBA (@PAPD911) April 27, 2018

Muca po imenu Pepper je 20. aprila zbežala svoji lastnici, ko se je vkrcavala na let na Kitajsko. Potem ko se je osem dni potepala po letališču in bežala pred oblastmi, so jo le ujeli s pomočjo prijatelja njene lastnice in hrano.Nuan Tang, lastničin prijatelj, je Pepper nagovoril v mandarinščini in jo tudi poklical z njenim kitajskim imenom Dai Meng. Po približno 15 minutah nagovarjanja se je štiriletna mačka le odzvala in pokazala iz svojega skrivališča. S pomočjo nekaj hrane se je čez nekaj minut že znašla v svojem prenosnem boksu, iz katerega je pred dnevi pobegnila.»Ko je bila v svojem boksu, sem vzel lepilni trak in dodatno učvrstil vrata. Mačka nam nikakor ne bo znova pobegnila,« se je pošalil Kameel Juman, eden izmed policistov, ki so osem dni preganjali Pepper.Lastnica pobegle mačke se je iz Jerseyja odpravila na Kitajsko, ko je na letališču izgubila Pepper. Ko je muca pobegnila, je 29-letna lastnica prestavila let, zdaj ko so njeno ljubljenko – lažjo za kakšnega pol kilograma – našli, pa je odpotovala na Kitajsko.