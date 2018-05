Pornoigralka se je norčevala iz Trumpa (VIDEO)

V zadnji oddaji SNL so predvajali skeč, v katerem so si privoščili zadnjo epizodo v drami o domnevni aferi predsednika ZDA s pornoigralko. V središču skeča je bil Trumpov odvetnik, ki je Danielsovi plačal 130 tisoč dolarjev za molk o domnevni aferi.Poleg Trumpa, prve dame, Trumpove hčerke in zetain, ki so jih zaigrali uveljavljeni ameriški komiki in igralci, je v skeču nastopila tudi Danielsova, le da pri njej niso uporabili kakšnega igralca, ampak se je pojavila kar sama Danielsova.V skeču Trump (igra ga) svojemu odvetniku Cohenu () naroči, naj reši težav s pornoigralko, zato jo odvetnik pokliče, medtem ko je predsednik še vedno na liniji. Stiller Danilesovo vpraša, če je sama, nato pa Baldwin (kot Trump) vskoči in vpraša, kaj je oblečena?»Kaj potrebuješ., da se ta zadeva zaključi,« vpraša Trump, Danielsova pa odgovori: »Odstop.«»Rešil sem Severno in Južno Korejo, zakaj ne morem rešiti tega?« še vpraša Trump. »Oprosti Donald, za to je prepozno. Vem, da ne verjameš v okoljske spremembe, vendar, dragec, prihaja nevihta,« se je Danielsova v odgovoru pošalila s pomočjo svojega umetniškega priimka Storm (nevihta).Celoten skeč (v angleščini) si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku: