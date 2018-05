Postojnska jama podrla nov rekord

Srečen razplet za muco

Arhiv Postojnska Jama/ Koper je v Postojnski jami našla novega lastnika.

Med prvomajskimi prazniki so imeli v šestih dneh v Parku Postojnska jama 40.000 obiskovalcev, ker je 38 odstotkov več kot lani v istem obdobju. To je v jubilejnem letu, ko obeležujemo 200-letnico odkritja najlepših delov Postojnske jame, dobra napoved tudi za slovenski turizem.»Sezona zna biti izjemna. Pripravljamo se, da avgusta ne bomo jamrali, da je turistov preveč. Gostov ni nikoli preveč, slaba je lahko le skrb zanje,« pravi predsednik upravnega odbora Postojnska jama. V Parku Postojnska so prepričani, da so rekordne številke sad dobrega dela z gosti, izjemnih lepot Postojnske jame in Predjamskega gradu, predvsem pa strateške usmeritve, da turistično ponudbo tržijo kot celoto in ponujajo naravno, kulturno, kulinarično in trgovinsko storitev.V prazničnih dneh sta Park Postojnska jama obiskala tudi turista s posebno gostjo. Na poti Obala-Postojna sta ob avtocesti rešila odvrženo črno mucko, ki sta jo poimenovala kar po kraju najdbe - Koper. Mucko Koper sta izročila v oskrbo Parka Postojna, a je Koper že v desetih minutah, še preden so ji lahko razkazali prostore, kjer v času ogleda Postojnske jame lahko bivajo hišni ljubljenčki obiskovalcev, že našla novega skrbnega lastnika.