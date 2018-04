Prevozila Avstralijo: Kolesarka Bernarda Jurič spet doma

Vozila je tudi pri 43 stopinjah Celzija

Ptuj - Ptujska ultramaratonska kolesarkase je danes po podvigu, ko ji je kot prvi Slovenki uspelo prevoziti 5500 kilometrov dolgo pot od Pertha do Sydneyja, vrnila v domačo vas Pleterje, kjer so ji njeni sovaščani pripravili lep sprejem. Pričakali so jo njena družina, domačini, prijatelji, pa tudi pokrovitelji in donatorji.Dolgo pot po Avstraliji je Juričeva premagala po 27 dneh, dveh urah in 15 minutah kolesarjenja, pri tem pa je počivala samo en dan. Prav na svoj rojstni dan, 24. marca, je imela veliko smolo ter ob padcu poškodovala oba plašča, zračnici in obroča. Pri tem na srečo ni staknila preveč globoke rane, imela pa je otečeno koleno.Vozila je tudi pri 43 stopinjah Celzija in si poleg otečenega gležnja nakopala še sončne opekline. Pretežni del poti je bila brez povezave s svetom, borila se je z močnim vetrom, premagala vzpone in mraz in, kot je povedala, imela še tisoč drobnih problemov.»Vendar sem na poti do Sydneyja srečala veliko dobrih ljudi, ki so mi dali energijo za naslednje kilometre. Zadnje kilometre v petek, 13. aprila, sem odpeljala kot princesa,« je bila zaključka vesela ekstremna kolesarka, ki je v okviru kolesarske avanture Indian Pacific Wheel Race (IPWR) od Fremantla kolesarila skozi Adelaido, Melbourne, Canberro do Sydneyja, kjer so jo v cilju presenetili slovenski rojaki.Štiriinštiridesetletna Ptujčanka je predlani prekolesarila Laponsko, marca lani na smučeh pretekla 900 kilometrov po Finski, ukvarja pa se tudi z alpinizmom.Kolesarska dirka IPWR je sicer ena najtežjih preizkušenj na svetu, na kateri tekmovalci ob sebi nimajo spremljevalne ekipe, zato se morajo znajti sami, na poti pa jih lahko čakajo ekstremne razmere, veter, vročina podnevi, mraz ponoči, obstaja tudi nevarnost pika strupenih kač in insektov, dirka pa poteka po prometnih cestah.