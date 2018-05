Prodajalec čaja vodo za napitke zajemal na stranišču vlaka (VIDEO)  

Zaradi incidenta uvedli podrobno preiskavo

Hyderabad - V osrednji Indiji so potniki vlaka posneli prizor, ki je močno razburil tamkajšnjo javnost. Enega od prodajalcev čaja so namreč zalotili, ko je vodo za svoje napitke zajel v stranišču vlaka. Prodajalca je doletela denarna kazen, incident pa je okrepil zaskrbljenost glede varnosti indijske hrane.Prodajalec je na hitrem vlaku med Chennaijem in Hyderabadom prodajal tople napitke, pri spornem dejanju pa so ga potniki zasačili v zvezni državi Telangana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Videoposnetek prikazuje omenjenega prodajalca ter še dva druga moška, ki so se iz stranišča vlaka vrnili s posodami, v katerih svojim strankam na vlaku strežejo napitke. Dogodek ni nov, saj je posnetek nastal lanskega decembra.Kot so sporočili iz indijskih železnic, so zaradi incidenta uvedli podrobno preiskavo, prodajalca pa so oglobili z denarno kaznijo v višini okoli 1300 evrov.Incident je med drugim sprožil veliko prahu tudi zato, ker je preiskava pokazala, da ima od treh prodajalcev čaja na vlaku le en licenco.Prodajalec je glede dogodka pojasnil, da je bila trojica s posodami za napitke na stranišču, ker so želeli iz ene posode v drugo preliti mleko in tega pač niso želeli storiti na prostem.Vendar, kot sporočili s tamkajšnjih železnic, je odnašanje teh posod v toaletne prostore sporno že samo po sebi.Indijo je nedavno sicer pretreslo več podobnih incidentov, ti pa sprožajo čedalje večjo zaskrbljenost glede varnosti indijske hrane.Policija je med drugim minuli teden v zahodnem mestu Kolkata, ki sicer slovi po bengalskih specialitetah, odkrila in zasegla 20 ton gnijočega mesa, ki so ga prevaranti našli na smetiščih in nato prodajali tamkajšnjim restavracijam. V zvezi z incidentom je policija doslej aretirala osem oseb, vendar je razkritje močno načelo ugled tamkajšnjih gostincev.