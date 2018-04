Svetovni rekord – brazilski deskar odpeljal največji val (VIDEO)

Nazare – Portugalska atlantska obala je zelo priljubljena med najboljšimi deskarji na svetu, saj omogoča premagovanje dolgih in visokih valov. Brazilski deskarje imel celo to srečo, da je Guinnessova knjiga rekordov priznala, da je na obali Praia do Norte pri Nazareju odpeljal pod največjim valom v zgodovini.Osmega novembra lani je brazilski deskar namreč odpeljal val, ki je bil visok 24,4 metra, njegov dosežek pa so uradno priznali minulo soboto. »To je bil najboljši dan v mojem življenju,« je povedal presrečen Rodrigo Koxa.Kljub temu ostaja neuradni svetovni rekorder ameriški deskar, saj naj bi leta 2014 odpeljal kar tridesetmetrski val, toda Guinnessova knjiga rekordov njegova dosežka ni nikoli priznala. In tudi McNamari je ta dosežek uspel na obali Praia do Norte.