Tadž Mahal spreminja barvo

Razkošni mavzolej Tadž Mahal blizu mesta Agra, je bil nekoč bleščeče beli spomenik ljubezni. Nato je najprej postal rumenkast, zdaj pa je rjavkast in zelen. Indijsko vrhovno sodišče je zato naložilo vladi, naj poišče pomoč tujih strokovnjakov.



Slovita grobnica iz belega marmorja, ki je ena najbolj obiskanih indijskih znamenitosti, je porumenela zaradi smoga. Zaradi kanalizacije, ki je speljana v bližnjo reko Jamuna, pa so se na območju zaredile žuželke, katerih iztrebki so Tadž Mahal obarvali zeleno.



»Čeprav morda imate strokovnjake, jih ne uporabljate. Ali pa vam je vseeno,« je indijskim oblastem sporočilo vrhovno sodišče. Zvezni vladi premierja Narendre Modija in vladi zvezne države Utar Pradeš pa je dalo teden dni časa za odziv.



Indijske oblasti se sicer z onesnaženjem Tadž Mahala borijo že več let in so ga že večkrat čistili. Nazadnje so ga s pasto, ki nase veže umazanijo, maščobo in živalske iztrebke, ki jo nato sperejo, namazali januarja. Oblasti razmišljajo tudi o omejitvi števila turistov ob znamenitosti.