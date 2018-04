Kaj se je zgodilo z Macronovim darilom Trumpu

Posaditev drevesa je bilo eno izmed številnih simbolnih dejanj med obiskom francoskega predsednika v Washingtonu in njegovega posebnega odnosa s predsednikom ZDA.Drevo je izbral Macron in ima simbolni pomen, saj hrast prihaja iz gozda Belleau severovzhodno od Pariza. Junija 1918 je bil ta kraj prizorišče bitke, v kateri je ameriška vojska odbila nemški napad, a za to je plačala velik davek, saj je umrlo skoraj dva tisoč ameriških vojakov. Drevo naj bi bilo darilo Trumpu v zahvalo ZDA za njihovo veliko žrtvovanje za Francijo.Le štiri dni za tem, ko sta predsednika zasadila drevo, je to skrivnostno izginilo izpred trave pred Belo hišo. Sledila so divja ugibanja, kaj se je zgodilo z drevesom, zato so francoske in ameriške oblasti sporočile vzrok za izginotje, ki pa je precej banalen – hrast so poslali v karanteno. Ameriški cariniki želijo preprečiti, da se na ameriških tleh širijo bolezni, paraziti in insekti.»Zaradi Trumpove posebne naklonjenosti Franciji je lahko predsednik zasadil drevo na dan svojega prihoda,« so pojasnili uradniki in dodali, da bo drevo kmalu spet na svojem mestu na trati pred domovanjem ameriških predsednikov.