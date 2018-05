Verbundov strel v koleno

Tadej Regent/delo/ FOTO: Tadej Regent/Delo

Avstrijski elektroenergetski velikan Verbund še ni padel, a je s poravnavo z obmejno občino Labot (Lavmünd) za škodo v katastrofalnih poplavah novembra 2012 v porečju Drave prvič zares klonil in posredno priznal krivdo, da je 5. novembra pred šestimi leti dvignil zapornice na hidroelektrarni Edling in Annabrücke ter proti Sloveniji poslal 26 milijonov kubičnih metrov vode.V Verbundu odgovornost za pet metrov visok rušilni val, ki je, tik preden je udaril čez mejo pri Dravogradu, povzročil veliko škodo tudi v Labotu, zavračajo, poplave pa pripisujejo višji sili. Prav tako zanikajo, da bi bilo obljubljeno sofinanciranje zaščite pred poplavami v višini skoraj dveh milijonov evrov kakor koli povezano z umikom občinske tožbe v višini dobrih šesto tisočakov. A se sprenevedajo. Zakaj bi potem občini plačali še za stroške pravde, od katere so v Labotu odstopili po tem, ko je v začetku leta nov celovški tožilec po petih letih kazenske preiskave in zgolj tri tedne po tem, ko mu je bil dodeljen spis, odstopil od pregona odgovornih v Verbundu?Avstrijski upravljavec hidroelektrarn na Dravi je s poravnavo z enim od več kot stotih tožnikov na obeh straneh meje morda pomiril domačo javnost in se pred njo postavil kot velikodušen, slovensko pa le še bolj razgrel. Dve leti in pol, kolikor je minilo od vložitve prvih tožb zoper njega, je na treh slovenskih sodiščih, mariborskem, ptujskem in slovenjgraškem, najprej storil vse, da mu sploh ne bi sodili, potem ko mu je to spodletelo, pa je uporabljal vse druge možne ukane, s katerimi je doslej oviral in upočasnjeval obravnave na sodiščih.Po novem zahteva izločitev izvedencev, privolil bi le v tiste, ki bi jih izbral sam. Čemu, če je nedolžen?Slovenska sodišča bodo postavila izvedenca. Če bo izvedensko mnenje tako kot mnenje nemškega strokovnjaka za vodarstvo Stephana Theobalda, ki ga je za potrebe predkazenskega postopka zoper Verbund naročilo celovško tožilstvo, obremenilno zanj, bo podlaga za določitev odškodnin. Bo to trenutek, ko bo Verbund presodil, da bo bolje in ceneje, če se poravna tudi s tožniki v Sloveniji?S figo v žepu so doslej vabili k poravnavi odvetnike, ki v več kot sto milijonov težkih tožbah zastopajo poplavljence na celotnem porečju Drave v Sloveniji in jih za mizo posadili le za toliko, da so vzbudili upanje in zapravili njihov čas. Za nos niso vodili le ljudi vzdolž reke, ki so v poplavah trepetali za svoje življenje in izgubili premoženje, temveč tudi državo, ki je zaradi škode na državni infrastrukturi ena od največjih Verbundovih tožnic.A država je tudi dolžnica; do ljudi ob poplavljeni reki, ki jih je pustila na cedilu, ker se proti največjemu avstrijskemu gospodarskemu gigantu ne bori skupaj z njimi in za njih, ampak v soloakciji le zase.Ni še zamujeno. Še lahko popravi slab vtis: pomaga naj pri plačilu dragih izvedenskih mnenj, ki jih bo potrebovala tudi sama in jih bo morda treba poiskati na tujem. Roki za plačilo predujmov se nezadržno bližajo in prvič resno stiskajo v kot številne male tožnike.