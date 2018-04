Zlati časi za potepanja in avanture

Koliko in kako potujemo spomladi



V povprečju so slovenski turisti v drugem četrtletju preteklega leta na potovanjih preživeli 3,4 noči, še enkrat toliko prenočitev kot v Sloveniji pa je bilo v tujini. Udeleženci zasebnih potovanj so porabili povprečno 51 evrov na dan (v tujini 55 evrov, v Sloveniji 42 evrov), največji delež tega zneska je bil strošek nastanitve (20 evrov oziroma 37 odstotkov) in prevoza (28 odstotkov), za hrano in pijačo v restavracijah so na dan zapravili dobrih 9 evrov (18 odstotkov). Seveda pa so v te podatke zajeti tudi turisti, ki počitnice preživljajo v lastnih počitniških namestitvah ali pri sorodnikih in prijateljih. Dosti več so si lansko pomlad privoščili tisti, ki so se odpravili na službeno pot. V povprečju so zapravili kar 160 evrov na dan, poslovna potovanja pa so v povprečju trajala 2,8 prenočitve, še kažejo podatki Statističnega urada Slovenije (Surs). Zgovorni so tudi razlogi, ki so dve tretjini preostalega prebivalstva Slovenije odvrnili od spomladanskega popotovanja. Največ, kar 30 odstotkov, jih je pojasnilo, da za to niso imeli dovolj časa, četrtina je ostala doma zaradi finančnih razlogov, 17 odstotkov zaradi zdravstvenih težav, slaba petina pa bodisi ni čutila potrebe po potovanju bodisi se ji ta letni čas ne zdi primeren za počitnice.

Po občutnem upadu kupne moči smo se Slovenci pri izbiri prvomajskih počitnic in potovanj odločali skromneje, a zadnjih nekaj let povpraševanje tudi po dražjih, eksotičnih potovanjih spet narašča. Lani se je v spomladanskem času (od aprila do junija) na zasebna potovanja odpravilo 543.000 prebivalcev Slovenije, starejših od 15 let. »Meja je tam, do koder sega človeška domišljija,« pravijo v eni od turističnih agencij. Mi k temu dodajamo še globino denarnice.Lani spomladi se je 31 odstotkov odraslih odpravilo na skoraj 950.000 zasebnih potovanj, od tega 58 odstotkov v tujini. Že bežen pregled statističnih podatkov tako razkrije, da želja po popotovanjih spet narašča. Lani se je namreč na spomladanske počitnice odpravilo za dve odstotni točki več ljudi kot leto poprej (29 odstotka), kar potrjujejo tudi izkušnje turističnih agencij. »V zadnjih dveh letih opažamo, da se v obdobju 1. maja spet povečuje povpraševanje po naših programih,« pravi Peter Majerle iz agencije Kompas. »Slovenci radi potujemo, daleč in z agencijami, zato imamo tudi letos več potnikov.« Majerle to povezuje z boljšim finančnim položajem, tudi v gospodarstvu, in »umiritvijo geopolitičnih razmer, povezanih z negativnimi temami, kot je denimo terorizem«. Upad obiska se je zaradi strahu pred terorističnimi napadi najbolj poznal v »sredozemskem bazenu«, saj se je zmanjšalo povpraševanje po potovanjih v Turčijo, Egipt ter ne nazadnje v nekatere prestolnice in večja mesta zahodne Evrope. Zdaj v Kompasu spet zaznavajo več povpraševanja po vseh teh destinacijah, pred prvomajskimi prazniki tudi po že prej priljubljenih krajih, denimo na hrvaški obali, več je zanimanja za nekatere države srednje in vzhodne Evrope, pa tudi za medcelinska potovanja, pravi Majerle. Po številu prijavljenih potnikov in rezervacij za prvomajske pakete letos pričakujejo od 10- do 15-odstotno povečanje glede na preteklo leto.Za prvomajske praznike približno polovico potnikov odpeljejo na potovanja in izlete z avtobusi in letali po Evropi in drugih celinah, preostali se odločijo za Jadran, torej slovensko, hrvaško in črnogorsko obalo. Na klasičnih počitnicah, ko na eni destinaciji preživijo nekaj dni, ostajajo v povprečju dobre tri noči. Zelo so priljubljeni tudi enodnevni izleti z avtobusi, in če k temu prištejemo še daljša potovanja, se v tem času povprečno opravi štiri do pet prenočitev. »Zdaj ponujamo še nekaj zadnjih mest,« pravi Majerle.Letos znova opažajo porast zanimanja za tematske oziroma družinske klube, ki so povezani z različnimi dejavnostmi, kot so šport, kulinarika in kultura, pri čemer spet prevzema primat Hrvaška. Med uspešnice v Kompasovi ponudbi že nekaj let sodijo popotovanje po Portugalski, program Beneluks, tura po Franciji, vse povezano predvsem s kulinariko in vinom, slovenski turisti pa odkrivajo tudi Romunijo, denimo na potovanju po sledeh grofa Drakule. »Letos bomo veliko potnikov peljali na Kubo, ki se spet prebuja,« našteva sogovornik. Že nekaj let pripravljajo dve vrsti potovanj na Kubo, ki trajajo od sedem do enajst dni in poleg bivanja v turističnem resortu vključuje tudi obisk različnih krajev. Vsako leto je več potnikov, ki pri agenciji kupijo samo letalsko vozovnico, potem pa se odpravijo po svoje, »avanturi naproti. Zdaj so ljudje veliko bolj fleksibilni, lažje prevzamejo tveganje organizacije potovanja, vendar opažamo, da se po nekaj letih številni vrnejo pod okrilje agencije.«To je odvisno tudi od smeri potovanja in tveganja, ki je lahko ponekod večje, zlasti ko ne gre za turistično razvite kraje. Med potovanja, pri katerih ljudje bolj zanesejo na agencijo, prišteva Majerle poti na Bližnji vzhod – Saudska Arabija, Jemen –, na že kar klasičnih turističnih ciljih, kot sta Tajska in Avstralija, pa že bolj zaupajo tamkajšnjim ponudnikom in se lažje odpravijo sami.Za zahtevnejše stranke, ki imajo več pod palcem, pripravljajo tudi aranžmaje po meri, pri katerih »ni omejitev. Nekateri si privoščijo tudi razkošne aranžmaje po nekaj deset tisoč evrov.« Sem prišteva Majerle najbolj prijetne, sončne kraje po vsem svetu, kot so denimo Bali, Šrilanka, Lombok, Nova Zelandija, Južna Amerika. »Meje so tam, do koder sega človeška domišljija,« in seveda, globina denarnice. »Na ključ« pripravljajo tako tudi potovanja po meri potnika, ne glede na število udeležencev.Tudi v Palmi si manejo roke, saj je za letošnje prvomajske počitnice spet živahno – zagotovljenih je, pravijo, več kot 180 potovanj. »Manj je krajših 'skokov', saj morda gostje še čakajo vremenske napovedi, nedvomno pa je več odhodov na toplo. Eden od razlogov je verjetno tudi v večji kupni moči,« ugotavljajo in dodajajo, da je spomladanski čas najlepši za potepanje in ogledovanje znamenitosti.Večje je pri njih predvsem zanimanje za »butična oziroma drugačna potovanja, z optimalnimi urami poletov, brez presedanja«. Prednosti čarterjev so med drugim v tem, da pri njih ni skritih stroškov s prtljago in dodatnimi prevozi, razlagajo. Želje njihovih potnikov so raznolike – med priljubljena ekskluzivna potovanja s čarterskimi leti omenjajo Sicilijo, Neapelj, Grčijo, Armenijo, Gruzijo, Španijo, Romunijo, kamor se odpravijo naravnost z ljubljanskega letališča. Kar nekaj se jih odloči za Bosno, Srbijo, Makedonijo in Albanijo ali pa za obisk prestolnic, kot so London, Rim, Pariz, Berlin, Atene, Madrid, Lizbona, Amsterdam, Istanbul, New York, Moskva.S ponudbo prvomajskih počitnic na Kreti, Cipru in v Turčija »že predčasno odpiramo poletno sezono. Naši letošnji pomembni novosti sta Brač in Dubrovnik, kamor se lahko potniki z letalom odpravijo v času prvomajskih počitnic, potem pa tudi vso poletno sezono, vsako soboto iz Ljubljane«. Med Slovenci, pravijo v Palmi, je zelo priljubljen Egipt, kamor je mogoče iz Ljubljane prav tako poleteti vsako soboto, veliko se jih odloča za »nostalgično križarjenje« po Nilu, pa tudi druga križarjenja, denimo po Sredozemlju in Karibih. Precej zanimanja so zaznali za oddaljena potovanja, na Šrilanko, Tajsko, v Mehiko, na Kubo …, med potovanji, ki »smo jih pripravili po meri in individualnih željah naši potnikov«, pa so Sejšeli, Maldivi, Kuba, Dominikanska republika, ZDA, Dubaj.Prvomajske počitnice so že tradicionalno uvod v poletno sezono, tako da je pri Relaxu največ povpraševanja po slovenski in hrvaški obali, pravi Jože Režonja, predstavnik agencije. Poleg tega je letos veliko zanimanja za slovenska zdravilišča in gorske turistične kraje. Največ, tako kot po navadi, pa se njihovi potniki odločajo za hrvaško obalo: Istra, Kvarner, srednja Dalmacija. Pravi hit, poudari Režonja, so Relaxovi prvomajski klubi. V hotelu Corinthia v Baški bo med prazniki kar 600 njihovih gostov, tako da bodo 30. aprila zanje pripravili družinski dan s Čuki. »Prvomajske klube, ki vključujejo ugodno ceno in veliko dogodkov, imamo še v Novigradu, Zadru, na Pagu, v Vodicah, Supetru na Braču in na Hvaru,« našteva sogovornik. Namenjeni so predvsem družinam z majhnimi otroki, saj so lahko starši, ki tam počitnikujejo, kar pet ur na dan brez otrok. »Varstvo in animacije so po dve uri dopoldne in popoldne, zvečer pa smo pripravili še 'mini disko' za otroke, da si lahko starši oddahnejo in se razvedrijo po svoje.«Pari spet iščejo drugačno vrsto zabave in se odločajo tudi za hotele, namenjene samo za odrasle. »Zanimata jih kakovostna namestitev in dobra ponudba velnesa, kar je že tako zagotovljeno na slovenski obali in v zdraviliščih ali v Kvarnerju,« meni Režonja. Slovenske goste neustavljivo privlači tudi območje nekdanje Jugoslavije, med takšnimi programi je denimo kulinarično popotovanje po vojvodinskih salaših. Veliko gostov potuje v Črno goro, kamor poletijo trikrat na teden.Svoj program eksotičnih potovanj pa so v Relaxu označili z motom: »Naj vaš svet sanj postane resničnost.« Med najbolj prodajanimi popotovanji je tako poleg Tajske, Egipta, Turčije tudi skok na ameriški zahod in Havaje. Zaradi vse nižjih cen letalskih prevozov in tudi možnosti plačila na obroke so takšna potovanja vse bolj dostopna, pravi Režonja. »Letalske vozovnice za ameriški zahod in Havaje si je mogoče zagotoviti že za 1000 evrov, potem pa se tam potepate sami.« Pri Relaxu organizirajo takšna potovanja s slovenskim vodenjem, če je prijavljenih vsaj deset potnikov. Tudi za to obliko avanture je iz leta v leto večje zanimanje.