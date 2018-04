Krogla švignila mimo matere z otrokom v naročju

Portorož – Kdo je na osrednji portoroški plaži v soboto okoli 19.30 v enem od lokalov večkrat pritisnil na sprožilec pištole, možem postave kljub hitri intervenciji in postavljenim policijskim blokadam, še ni uspelo ugotoviti. Strelski obračun se je končal z enim hudo ranjenim in veliko sreče za množico ostalih, čeprav so krogle šibale po plaži in lokalih. Ena krogla je letela le meter od matere z otrokom v naročju in k sreči razbila le ogledalo za točilnim pultom.



Po pričevanju najemnika enega od bližjih lokalov, se je skupina kakih petih ali šestih, že na videz krepkih in neustrašnih mlajših moških okoli 19.30 ure usmerila na peščeni del portoroške plaže, kjer so bili očitno zmenjeni z nekom iz druge združbe. »Dogajanja najprej nisem natančno spremljal, tedaj sem zaslišal šest ali sedem strelov. Sprva sem mislil, da so zelo glasne petarde. En moški je obležal na pesku skrčen, ostali so se vsi razbežali. Čez minuto ali dve je ranjeni moški vstal, ni se namenil v najbližji lokal, temveč sam po daljši poti do picerije pred upravno stavbo Splošne plovbe, kjer se je zgrudil. Nudili so mu prvo pomoč in priklicali rešilca. Ko so se oglasili streli, je nek moški zakričal, da ima nekdo revolver, skoraj vsi smo se polegli. Ljudi je obšla panika, mnogi so bežali na vse strani. Kolikor sem videl, je imel ranjenec dve rani, eno pod ključnico, drugo nekje na trebuhu,« je povedal očividec.



Drugi neuradni vir iz Portoroža nam je povedal, da je skupina moških v bistvu znana portoroškim gostincem. Menda gre za člane ljubljanske kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala z nezakonitimi posli. Povezani pa da so z vsaj enim ali dvema članoma z obalnega območja in se pogosto zadržujejo v dveh portoroških lokalih. Po trditvah tega vira, naj bi se dogovorili s predstavnikom druge združbe (menda srbske), ker naj bi skušali poravnati nekatere med seboj nerazčiščene račune. Ker do poravnave ni prišlo, je pogajalec iz nasprotnega tabora povlekel pištolo in z več streli ustrelil 38-letnega Dušana D. iz Ljubljane, starega znanca policije, ljubljanskemu podzemlju znanega pod vzdevkom Crazy Dule. Potem so se vsi razbežali in do dodatnega obračunavanja ni prišlo, čeprav naj bi bili po neuradnih virih tudi na drugi strani oboroženi.



Policija intenzivno zbira obvestila



S Policijske uprave Koper so sporočili, da so v soboto zvečer postavili blokade na cestah in da storilca še iščejo. Prav tako še poteka intenzivna preiskava. Ko bodo okoliščine bolj znane, bodo o njih obvestili javnost. Turistični delavci so nam povedali, da na plaži sicer imajo kamero, ki pa posnetkov ne zapisuje (ne spravlja v arhiv). Gotovo pa imajo preiskovalci tudi druge sledi in dokaze, s pomočjo katerih iščejo strelca. Več virov nam je povedalo, da je v Portorožu v soboto zvečer vladala zmeda in panika med policisti, ki so prvi prihiteli na kraj zločina. Več lokalov, ki so jih pregledovali kriminalsiti, je bilo v soboto zveče več ur zaprtih, in jim je je že to povzročilo upad zaslužka. Gostinci in turistični delavci so nejevoljni zaradi slabega glasu, ki ga po nepotrebnem ustvarjajo taki dogodki. Zato od varuhov reda zahtevajo večjo navzočnosti v Portorožu. Podžupanja Meira Hot je že pred časom napovedala izreden sklic varnostnega sosveta.



Zdravstveno osebje prosilo za pomoč policije



Ranjencu so prvi resneje pomagali kirurgi izolske bolnišnice, kamor so se v večernih urah podali tudi njegovi (zaskrbljeni) spremljevalci. Ker očitno ne gre za običajne državljane in ker imajo v izolski bolnišnici zelo slabe izkušnje zaradi treh smrtnih žrtev (zdravnik, policist, storilec) – v prav tako brezglavem streljanju pred nekaj manj kot dvema letoma –, so prosili za posredovanje policistov. Pozneje v večernih urah so ranjenega 38-letnika prepeljali v ljubljanski klinični center.