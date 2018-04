Na Ptuju našli veliko količino konoplje

Ptuj - Policija je v sredo med hišno preiskavo pri 56-letniku iz okolice Ptuja med drugim odkrila 177 sadik konoplje, več kot 400 mililitrov konopljinega ekstrakta in več kot 23 kilogramov posušene konoplje. Moškega so prijeli, preiskovalna sodnica pa je zanj odredila pripor, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.



Policisti so med preiskavo zasegli opremo, ki jo je imel v prostoru, posebej prirejenem za vzgojo konoplje, ter 177 svežih sadik konoplje, višine med 10 in 124 centimetrov, od tega 78 sadik v hiši in 99 sadik za gospodarskim poslopjem. Zasegli so tudi 243 inzulinskih brizg, v katerih je bilo 443 mililitrov ekstrakta konoplje, 23,16 kilograma posušene konoplje, nekaj manj kot 11 gramov preparata iz ekstrakta konoplje ter večjo količino semen konoplje.



Moškemu, ki ga sumijo storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so odvzeli prostost in ga pridržali. V petek so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredila pripor.