Novogoriški policisti še iščejo roparja Nove KBM v Vipavi

Vipava - Na novogoriški policijski postaji so danes potrdili, da sta v ponedeljek popoldne dva oborožena moška oropala poslovalnico Nove KBM v Vipavi. Odnesla sta določeno vsoto denarja, poškodovan ni bil nihče. Storilca še iščejo.



V operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Nova Gorica so bili o ropu bančne poslovalnice v Vipavi obveščeni v ponedeljek popoldne ob 15.38. Kot so sporočili danes, so na kraju ugotovili, da sta banko oropala dva moška, od katerih je bil eden oborožen s kratkocevnim orožjem.



Med ropom ni bil nihče poškodovan, koliko denarja sta odnesla, pa še ni znano. Oborožena storilca sta po ropu zbežala neznano kam in za njima poteka intenzivno iskanje.