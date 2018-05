Padec z motorja usoden za italijanskega državljana

Bovec - Na cesti med krajema Trenta in Soča na območju bovške občine je okoli 11.30 umrl motorist. 27-letni Italijan, ki je vozil v skupini devetih motoristov iz smeri Bovca proti Vršiču, je zapeljal izven cestišča in se pri tem hudo poškodoval. Reševalci so mu nudili pomoč, vendar so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl.



Po podatkih novogoriške policijske uprave je nesrečni motorist na poti iz smeri Bovca proti Vršiču v Trenti zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku izgubil nadzor nad motornim kolesom, trčil v obcestna kamna in nato skupaj z vozilom padel nekaj metrov pod vozišče na desni strani v smeri vožnje.



Prvo pomoč so mu nudili bovški gasilci, ki so tolminskim reševalcem pomagali pri oživljanju, vendar so bile poškodbe prehude in je na kraju nesreče umrl. Gasilci so tudi zavarovali mesto nesreče ter odstranili motorno kolo, je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje.



O prometni nesreči bo na pristojno okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podano poročilo.