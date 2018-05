Celje – Nekaj pred 13. uro se je v Mislinjski Dobravi zgodila prometna nesreča v kateri sta bila poleg še dveh udeležencev poškodovana tudi policistka in policist.



Prometno nesrečo je povzročil 38-letni hrvaški voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Mislinje proti Slovenj Gradcu. V Mislinjski Dobravi je v blagem ovinku iz neznanega razloga zapeljal na levo smerno vozišče in najprej oplazil osebno vozilo s katerim je naproti pravilno pripeljal 44-letni voznik, nato pa skoraj čelno trčil v policijsko vozilo, ki ga je pravilno vozila 28 letna policistka.



V trčenju se je huje poškodoval 38-letni povzročitelj prometne nesreče, lažje so bili poškodovani 28-letna policistka, 47-letni policist ter 66-letna sopotnica v vozilu 44-letnega voznika, so sporočili iz Policijske uprave Celje.