Utonil ob prečkanju meje

Črnomelj – Policisti so zjutraj v črnomaljski občini prijeli sedem tujcev, domnevno državljanov Alžirije, ki so s plavanjem čez Kolpo nezakonito prestopili državno mejo. Zaradi suma, da je bila v skupini še ena oseba, ki ji reke ni uspelo preplavati, so gasilci s čolnom pregledali Kolpo in v Spodnji Preloki našli utopljenega človeka, so za STA sporočili s Policijske postaje (PU) Novo mesto.Na truplu ni bilo ugotovljenih znakov nasilja, zdravnica pa je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje identitete človeka, so še zapisali na PU Novo mesto.V Kolpi sta letos dva moška utonila že 10. aprila