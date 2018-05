V prometni nesreči pri Mariboru umrla sopotnica v avtomobilu  

Maribor - Danes okoli 2. ure se je na štajerski avtocesti iz smeri Rogoze proti razcepu Slivnica zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla sopotnica v avtomobilu. Vozilo je zaradi stoječe vode zaneslo v ograjo in nato pred tovornjak, ki je vanj silovito trčil, zatem je vozilo oplazil tudi drugi avtomobil.



Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor, je voznik začetnik doma iz okolice Slovenske Bistrice vozil osebni avtomobil po levem pasu avtoceste in zapeljal v stoječo vodo, zaradi česar je vozilo zaneslo levo v betonsko varnostno ograjo, nato pa na desni prometni pas, neposredno pred tovorno vozilo, ki je silovito trčilo v desno bočno stran osebnega avtomobila.

Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta več kot tri ure

Po trčenju s tovornim vozilom je osebni avtomobil odbilo na levi prometni pas, kjer je s sprednjim levim delom trčilo v jekleno varnostno ograjo, ki ločuje smerni vozišči in obstalo. Takrat je za tovornim vozilom pripeljal avtomobil, ki je zato, da bi se izognil trčenju s tovornjakom, zapeljal na levi pas, kjer je z levo bočno stranjo svojega vozila oplazil zadnji desni del osebnega avtomobila voznika začetnika.



Voznik začetnik je utrpel lahke telesne poškodbe, njegova sopotnica doma iz okolice Slovenskih Konjic pa je zaradi hudih poškodb umrla.



Materialna škoda na vozilih in objektih po nestrokovni oceni znaša okoli 12.000 evrov. Avtocesta je bila zaradi nesreče zaprta več kot tri ure.