V streljanju v Portorožu ranjen 38-letnik

Portorož - Policija je bila okoli 19.30 obveščena o streljanju v Portorožu. Poškodovan je 38-letni moški, ki so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so postavili blokadne točke in storilca še iščejo, so sporočili iz Policijske uprave Koper. Po poročanju Primorskih novic naj bi neznanec na centralni plaži nenadoma začel streljati na skupino mlajših moških.



Primorske novice na svoji spletni strani poročajo, da je nekaj minut pred 19.30 na centralni portoroški plaži zavladala panika. Neznani storilec naj bi nenadoma začel streljati na skupino mlajših moških in enega zadel.



Ranjenec se je nato zatekel v bližnji lokal. Vsak na svoj konec so se razbežali tudi prestrašeni sprehajalci, s prizorišča pa je zbežal tudi moški, ki naj bi streljal, so še zapisali pri STA.