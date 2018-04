V trčenju treh osebnih vozil in avtobusa osem lažje poškodovanih

Senožeti - Pred naseljem Senožeti v občini Dol pri Ljubljani so danes okoli 16.30 trčila tri osebna vozila in avtobus, so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi. Okoliščine nesreče še ugotavljajo, po prvih podatkih pa se je lažje poškodovalo osem oseb, ki so bile v osebnih vozilih. V avtobusu, ki je prevažal otroke, ni bil nihče poškodovan.



Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so reševalci ob pomoči gasilcev nudili prvo pomoč osmim poškodovanim osebam. Štiri osebe so peljali v ljubljanski klinični center, ostale štiri pa bodo po potrebi same poiskale nadaljnjo zdravniško pomoč.

V avtobusu je bilo 36 potnikov, nihče od njih pa se ni poškodoval. Gasilci so jih oskrbeli z vodo in jih premestili v nadomestni avtobus.