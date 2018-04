Voznik šolskega avtobusa hotel otroke na izlet peljati pijan

Lendavski policisti, ki sodelujejo z osnovnimi šolami na svojem območju in pred prevozi šolskih otrok na izlete vsakokrat opravijo kontrolo avtobusov, so v iztekajočem se mesecu opravili kontrolo šolskega avtobusa, ki naj bi otroke iz osnovne šole odpeljal na izlet.



Voznik avtobusa je moral opraviti preizkus z elektronskim alkotestom, ki je pokazal prisotnost alkohola v organizmu, so sporočilu s Policijske uprave Murska Sobota.



Po opravljenem strokovnem pregledu v zdravstveni ustanovi se je pokazalo, da je imel voznik avtobusa v krvi 0,62 promila alkohola. Vozniku so odvzli vozniško dovoljenje, poleg tega je prejel globo v višini 600 evrov in osem kazenskih točk.