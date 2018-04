Zbil kolesarja in pobegnil

Mengeš – V sredo zvečer malo pred 21. uro so policiste PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči s poškodbami. Zgodila se je na glavni cesti pri kraju Mengeš.



Po do zdaj zbranih obvestilih in opravljenem ogledu kraja dogodka so ugotovili, da je 32-letni voznik osebnega vozila mitsubishi carisma vozil po glavni cesti iz smeri Mengša proti Mostam. Pri kraju Mengeš (Gorenjska cesta) je domnevno zaradi vožnje preblizu roba vozišča trčil v zadnjo stran 22-letnega kolesarja, ki je takrat v isti smeri vozil pravilno ob desnem robu vozišča.



Po nesreči je 32-letnik brez ustavljanja z vozilom pobegnil s kraja dogodka. Kmalu po nesreči so ga izsledili. Opravili so preizkus alkoholiziranosti, ki je potrdil vinjenost voznika, zato so odredili še strokovni pregled z odvzemom krvi in urina. Prav tako so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja.



Ogleda kraja nesreče sta se zatem udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka, glede okoliščin prometne nesreče pa policisti tudi danes nadaljujejo zbiranje obvestil.