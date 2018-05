Proizvodnjo energije moramo vzeti  v svoje roke

emisije

/

Največja težava je promet, v dveh tretjinah osebni

Slovenija izpolnjuje zaveze iz pariškega sporazuma in dosega cilje, ki si jih je postavila za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kaže Podnebno ogledalo 2018. Popolnoma brez skrbi pa na Institutu Jožef Stefan in na ministrstvu za okolje in prostor ne morejo biti. V preteklih dveh letih so se emisije spet povečale, predvsem iz prometa in stavb, zato so se emisije toplogrednih plinov

Ljubljana – »Letos bomo še prijazni in bomo ozaveščali, dolgoročno pa tako ne bo šlo,« je na prometne težave opozoril Bojan Žlender z ministrstva za infrastrukturo (MZI) in spomnil, da so prometno varnost izboljšale šele visoke kazni. Tanja Bolte z ministrstva za okolje (MOP) pa meni, da je za temeljite izboljšave treba urediti učinkovit javni promet.